"Постучал и пошел на шаурму": Зеленский в Латвии поигрался с чужим молоточком

Владимир Зеленский / Скриншот

Президент Владимир Зеленский во время своего визита в Латвию "поигрался" с молотком. Отмечается, что инцидент произошел в здании латвийского сейма.

Так, Зеленский в здании парламента сел за один из столов, на котором лежал деревянный молоток. Глава украинского государства очень заинтересовался инструментом.

Согласно опубликованному ролику, Зеленский вероятно поинтересовался, какой стороной бить, после чего взял молоток и ударил им. Президенту видимо понравилось, потому что он улыбнулся и одобрительно покивал головой. При этом присутствующие в зале сейма парламентарии аплодировали главе украинского государства.

Стоит отметить, что пользователи YouTube пошутили над курьезным видео: "Когда уже президенту доверят оркестр?", "Постукав і пішов на шаурму)", "Как ребенок прям. Миленько" и другие.

Напомним, что в сообщении об официальном визите президента Владимира Зеленского в Ригу на Facebook-странице Офиса президента вместо Латвии была написала Литва.