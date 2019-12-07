Сеть покоряет видеоролик с говорящим котом

Гамбино стал любимчиком Сети / Фото: Instagram/gambino_911

В Сети приобрел массовую популярность видеоролик с говорящим котом по имени Гамбино.

Хозяин животного опубликовал видео в Instagram. На кадрах слышно, как кот по-английски произносит фразу "Well, Нi!" (Ну привет. — Ред.).

Кот разговорился после того, как убежал от своего сородича. Он спрятался за дверью, а, когда хозяин его догнал, произнес ставшую популярной фразу.

Владельцем животного является житель из Южного Миссисипи. Известно, что ранее Гамбино жил долгое время на улице. Пользователи в комментариях предположили, что так кот демонстрирует "южное гостеприимство"

В Instagram ролик набрал уже больше 600 тыс. просмотров, а на других платформах — более 1,3 млн.

Напомним, во время масштабного пожара в колледже Одессы смогла спрятаться и выжить трехцветная кошка Соня, которая жила до инцидента в Институте морской биологии НАН Украины.

Как ранее сообщалось, издавна люди верят в то, что кот в доме – не только пушистый друг, но и защитник от разных магических воздействий.