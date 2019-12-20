Рейтинг самых высокооплачиваемых видеоблогеров от Forbes: кто попал в тройку лидеров

Журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых видеоблогеров на YouTube в 2019 году.

Список, опубликованный на сайте издания, второй год подряд возглавил мальчик Райан. На его канал Ryan's World, представляющий обзор игрушек, подписаны более 23 миллионов человек. Родители снимают, как Райан распаковывает новые игрушки и рассказывает о своих впечатлениях. В этом году на канале семье удалось заработать 26 миллионов долларов.

На второе место с третьего в этом году поднялась команда блогеров Dude Perfect, которые делают шоу о спортивных трюках Dude Perfect. У них 47,7 миллиона подписчиков и 20 млн долл. дохода за год.

Замкнула тройку лидеров пятилетняя Анастасия Радзинская с заработком 18 млн долл. за год. На ее канал подписаны 107 млн человек, которые посмотрели ее видео 42 млрд раз.

Также в десятку вошли Rhett and Link (17,5 млн долл.), Jeffree Star (17 млн долл.), Preston (14 млн долл.), PewDiePie (13 млн долл.), Markiplier (13 млн долл), DanTDM (12 млн долл.) и VanossGaming (11,5 млн долл).

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