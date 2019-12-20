  1. Главная
  3. Жизнь

Рейтинг самых высокооплачиваемых видеоблогеров от Forbes: кто попал в тройку лидеров

20 декабря 2019, 02:07

Рейтинг самых высокооплачиваемых видеоблогеров на YouTube в 2019 году представил журнал Forbes.

Журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых видеоблогеров на YouTube в 2019 году.

Список, опубликованный на сайте издания, второй год подряд возглавил мальчик Райан. На его канал Ryan's World, представляющий обзор игрушек, подписаны более 23 миллионов человек. Родители снимают, как Райан распаковывает новые игрушки и рассказывает о своих впечатлениях. В этом году на канале семье удалось заработать 26 миллионов долларов.

На второе место с третьего в этом году поднялась команда блогеров Dude Perfect, которые делают шоу о спортивных трюках Dude Perfect. У них 47,7 миллиона подписчиков и 20 млн долл. дохода за год.

Замкнула тройку лидеров пятилетняя Анастасия Радзинская с заработком 18 млн долл. за год. На ее канал подписаны 107 млн человек, которые посмотрели ее видео 42 млрд раз. 

Также в десятку вошли Rhett and Link (17,5 млн долл.), Jeffree Star (17 млн долл.), Preston (14 млн долл.), PewDiePie (13 млн долл.), Markiplier (13 млн долл), DanTDM (12 млн долл.) и VanossGaming (11,5 млн долл).

Ранее были названы ТОП-10 комедий 2019 года.

Также напомним, Шевченко вошел в топ-10 лучших тренеров сборных.

рейтинг Блогер
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

02:30
Шел путем Путина: эксперт объяснил главный провал Порошенко
02:07
Рейтинг самых высокооплачиваемых видеоблогеров от Forbes: кто попал в тройку лидеров Видео
01:59
"Мой размерчик": Ивлеева показала достояние семьи во рту Видео
01:41
Чтоб люди баловались: зачем нужно снимать домашнее порно
01:24
Эксперты рассказали, как легко подобрать идеальную пару в Tinder
01:05
"Указание Кремля": генерал предупредил о полномасштабной агрессии РФ
00:53
"Нокаутирую задницу Ломаченко": Лопес сделал громкое заявление
00:24
Арахамия рассказал, когда Рада наконец рассмотрит закон о земле Видео
00:23
"Исчезли знаки вопросов в глазах": эксперт пояснил рост рейтинга Зеленского
00:19
20 декабря – какой сегодня праздник: что делать в Амвросимов день
19 декабря, четверг
23:58
У тяжелоатлета из Украины забрали медаль Олимпиады-2012
23:55
"Был агентом ФСБ": Скрыпин ошарашил заявлением о Шеремете Видео
23:36
Обнародованы первые фото ликвидированного на Лубянке стрелка
23:23
Социологи выяснили, сколько украинцев считает Россию агрессором
23:11
Филарет обвинил Вселенский патриархат в захвате прихожан диаспоры в Украине
22:56
Украина и Россия договорились о транзите газа - Оржель
22:42
В Киеве переименовали несколько улиц в честь исторических личностей
22:30
Відморожений 2 сезон: когда выйдет продолжение сериала на 1+1 Видео
22:22
"Это возмутительно": Украина направила России ноту протеста
22:05
Стрельба у ФСБ на Лубянке: озвучена цель нападения и первые подробности
22:01
У Зеленского рассказали, когда госсекретарь Помпео посетит Украину
21:48
Договор по газу могут подписать уже сегодня – СМИ
21:35
ГПУ обнаружила кражу 10 миллионов на строительстве моста в Станице Луганской
21:30
Сериал Відморожений: 13, 14, 15, 16 серия смотреть онлайн 19-12-2019 Видео
21:25
Всплыли подробности вымогания взяток скандальными чиновницами ОП
21:21
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: кто может перевернуть жизнь
21:10
Тихое место 2: дата выхода, актеры и трейлер Видео
21:03
В Минобороны отказались выдавать военным квартиры
20:52
В Кабмине назвали три главные задачи на 2020 год
20:42
"Неприкрытая угроза": У Порошенко потребовали от Зеленского осадить Путина
20:36
Социологи выяснили, сколько украинцев верит в Святого Николая и Деда Мороза
20:30
Порнозвезда развратно изогнулась на фото в откровенном белье Фото
20:29
СБУ решали судьбу въезда в Украину российской группы Воровайки
20:24
Сепаратисты ОРДЛО оказались от видеосвязи по обмену пленными: выяснилась причина
20:17
Обалденное меню на Новый год 2020: что приготовить
20:01
Рада создала реестр педофилов: кого запишут и кто сможет воспользоваться
19:53
"Меня впервые назвали фашистом": Зозуля уверен в своей правоте после инцидента в Испании
19:48
Тенет 2020: дата выхода, актеры и трейлер смотреть онлайн Видео
19:42
Свято наближається: на главной елке страны зажгли огни
19:38
Эпоха вымирания: в Госстате рассказали, почему украинцы уходят из жизни
19:37
Как украсить елку в год Крысы – что нельзя вешать на дерево
19:19
"Кнопкодавству - нет": Рада приняла важный закон
19:17
Теракт на Лубянке: нападавшие убиты, сотрудники ФСБ ранены Видео
19:09
Проверка субсидий и льгот в Украине: как будет проходит и все особенности
18:44
Аргентинский боец победил за 9 секунд, не нанеся ни одного удара
18:41
Американские боги 3 сезон: актеры главных ролей покинули сериал Видео
18:38
Кабмин наскреб денег на зарплаты шахтерам: сколько выделили
18:27
Рада приняла закон о следственных комиссиях с правками Зеленского
18:24
Стрельба на Лубянке: убит последний нападавший
18:16
Чемпион мира стал жертвой хакерской атаки
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять