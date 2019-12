Что посмотреть: ТОП-10 комедий 2019 года

Лучшие комедии 2019 / Veddro.com

Комедии – самый универсальный жанр кинематографа, потому что понрафится фильмы могут всем категориям зрителей. Лучшие комедии подходят и детям, и подросткам, и всем взрослым, потому что секрет не только в юморе, но и в правильной идее фильма.

Разбираемся, какие комедии стали лучшими в 2019 году, и какие больше всего оценили зрители.

Напомним, что материал совершенно субъективен и носит рекомендационный характер – на единственное верное мнение мы не претендуем.

Читайте такжеДжуманджи Новый уровень: вместе весело шагать по просторам

Лучшие комедии 2019 года: рейтинг и описание

Однажды в Голливуде

Режиссер – Квентин Тарантино, в главных ролях Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо. Фильм рассказывает полуреальную историю когда-то популярного актера, который был популярен, благодаря своим сериалам, но сейчас переживает спад карьеры. Все это происходит как раз в рамках жуткой резни, которую устроили на Голливудских холмах обкуренные хиппи-наркоманы в 1969 году.

Джуманджи

Режиссер – Джейк Кэздан, в главных ролях Дуэйн Джонсон, Карен Гиллан, Дэнни Гловер и другие.

Сиквел Джуманджы: Зов Джунглей, который вышел лучше оригинала. В этот раз в коварную игру засасывает еще и дедушку Спенсера с другом, так что, проблема поколений также добавляется в сюжет. Герои в этот раз более доработанные, хоть и не идеальные, а шутки не повторяются, хоть режиссер и создает впечатление дежа вю иногда, но исключительно специально.

Читайте такжеОднажды в Голливуде: сеансы, билеты в Киеве и полный обзор фильма

Паразиты

Корейский режиссер Пон Чжун Хо в комедии Паразиты очень тонко постебался над темой бедных, богатых, мошенников, и даже семейных отношений. В общем фильм очень приятный для просмотра всей семье, но нужно учитывать корейский тонкий юмор (не путать с тонкой морковкой). Во время просмотра захочется и смеяться, и плакать, так что готовтесь.

Алладин

Режиссер – Гай Ричи, Джин – Уилл Смитт, Жасмина – Номи Скотт (Ангелы Чарли), Алладин - Мена Массуд. Шутка в том, что после фильма Алладин, Массуда больше не зовут никуда сниматься. Вовсе. Никаких приглашений. Хоть, он вполне отлично справился с ролью Алладина, а все недочеты сюжета с ним не связаны, и скорее на совести сценаристов Disney, которые не смогли по-человечески снять фильм по мультику, основанный на сказке. Плюсы – смеяться модно в течении всего фильма. Минусы – иногда полнейший абсурд происходит в кадре, а все делают вид, что так нужно.

Читайте такжеНовинки кино: Паразиты - трагикомедия о богатых и бедных

История Игрушек 4

Режиссер – Джош Кули. Озвучивали роли Том Хенкс, Киану Ривз, Тим Аллен и другие знаменитости, но в русском или украинском переводе вы об этом не узнаете. Если вы считаете, что 4 История игрушек – это много, то глубоко ошибаетесь. Поучительных историй для детей на примере игрушек у Disney еще хоть отбавляй – хватит минимум до История игрушек 10. А мультфильм посмотреть стоит – как всегда, он учит побеждать проблемы, ценить родителей, дружбу, и познавать мир. Посмеяться можно всей семьей, особенно, когда ребенок попросит и себе игрушку из мультика, ведь мерч у Disney недешевый.

Свадебная история

Ноа Баумбах выступил сразу шоуренером всего проекта. Скарлетт Йоханссонн и Адам Дайвер принимают неожиданно милую сторону, и показывают свои скрытые таланты. Когда-то счастливая пара распадается, и разводится. Более того, они разъезжаются на работу в разные города, остается только поделить опеку над сыном.

Тут-то и начинается "и смех, и грех", комедия, драма и трагедия, ибо настал момент, когда нужно решать вопросы с глазу на глаз. Как это обернется для их ребенка и отношений? А Главное, кто получит опеку над ребенком - все время задаются во время просмотра. Этот фильм выделим, как особый, ибо это не просто комедия, а комедийная драма - захочется и смеяться, и плакать. Но оно того стоит.

Читайте такжеПоловое воспитание 2 сезон от Netflix: дата выхода, актеры и трейлер

Лучшие комедийные сериалы 2019

Чтобы не дискриминировать кинематограф, отметим самые необычные и смешные сериалы 2019 года.

Благие Знамения

Режиссер -Дуглас Маккиннон, снимал Amazon, Дэвид Теннант все может превратить в шедевр, а тут Майкл Шин вместе с ним. Ну, и чего же еще ожидать от самой смешной пародии на Омена? Если кратко - настал день Х, и дитя Дьявола было послано на Землю. Но нерадивый демон перепутал младенцев, упустил его из вида, и Антихриста воспитать не удалось. Вместо этого сын Дьявола надавал пинков всем в Аду и на Небесах. Сериал вышел всего в нескольких сериях, и смотрится просто с упоением.

Как продавать наркотики онлайн (быстро)

Арни Фельдхузен и Ларс Монта сняли довольно комичный сериал, который немплохо повторил подвиг Во все тяжкие. Подросток, чтобы вернуть девушку неожиданно становится драгдиллером, но неожиданно втягивается, и начинает брать контроль на районе. Все комичные ситуации, которые сопровождают сюжетную линию - просто на вес золота. Юмор немного черноват, но абсолютно легко заходит.

Читайте такжеКонец ***го мира 2 сезон: дата выхода, сюжет, трейлер и актеры

Половое Воспитание

Лори Нан творит чудеса с Netflix, и толерантный телесервис снял сериал о том, как дети в американский школе знакомятся со своей сексуальностью. Комичных ситуаций в сериале предостаточно, но самое смешное (и печальное), это, как главные герой - Отис Милберн, пытается завоевать девушку, которая ему нравится, и ее добиться, но безрезультатно. Тем не менее, благодаря опыте с мамой-психоаналитиком, он прекрасно раздает советы все своим клиентам из школы. В 2020 году выходит 2 сезон сериала - так что следите за нашими новостями и выпусками Netflix.

Академия Амбрелла

Снова шедевр от Netflix, и Стив Блэкман создал его по комиксам Джерарда Уэя. Супергеройская академия для детей, которые выросли си собрались вместе много лет спустя. Комичность и попыток общаться, ситуации из-за суперсил, ну и конечно же Пятый, который навсегда застрял в теле подростка лет 11-13. Что может пойти не так, кроме как приближающийся апокалипсис, к которому их готовили с детства. Но как взрослые дяди и тети разрулят ситуацию - вот в чем вопрос.

Читайте такжеКремниевая долина 6 сезон: дата выхода, сюжет и актеры финального сезона

Конец этого *****го мир 2 сезон финал

Джонатан Энтвистл и Люси Черняк экранизировали комиксы The End Of The F***ing World Чарльза Форсмана. Получилось 2 сезона? Финал был изменен? Но фанаты, как не удивительно были довольны. Подросток-социопат находит себе такую же подружку. Только он решает, что ее нужно убить, девушка же хочет, чтобы он с ней встречался и переспал. Есть поговорка "Как размножаются дикобразы?". Так вот сериал заставит рыдать любого. Черный юмор не помеха его качеству, к тому же, в сериале герои преподносят главный сюрприз зрителю. Алекс Лоутер и Джессика Бардем воистину достойны наивысшей похвалы за свои роли.

Кремниевая долина 6 сезон финал

В 2019 году закончился также культовый сериал Кремниевая долина - хипстерский ответ Теории Большого взрыва, на котором новое выросло поколение. Дэйв Крински, Джон Альтшулер и Майк Джадж сняли отличную вариацию на тему Теории Большого взрыва, только Шелдона им точно повторить не удалось. В сериале было много драматичных моментов, но комизма намного больше. До конца 6 сезона главные герои наконец добиваются своих мечт, но в последний момент понимают, что финал - запуск их программы просто погубит мир. Они договариваются саботировать работу своей жизни.