Шевченко вошел в топ-10 лучших тренеров сборных

Шевченко вошел в топ-10 тренеров национальных сборных / УНИАН

Андрей Шевченко вошел в топ-10 лучших наставников сборных в 2019 году по версии IFFHS.

Шевченко занял 8 место в рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики, сообщает официальный сайт УАФ. Победителем стал Фернанду Сантуш. Португалия, хоть и уступила первое место в квалификационной группе Украине, выиграла Лигу наций.

Сборная Украины успешно прошла отборочный цикл Евро-2020, заняв первую строчку в группе, попав также в первую корзину при жеребьевке финальной стадии турнира. Уже известно, что Украина сыграет против Нидерландов, других соперников команда узнает 30 ноября в Бухаресте. Также стоит отметить, что "сине-желтые" впервые в истории не потерпели ни одного поражения в течение календарного года.

Главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков занял 19 место. Юношеская команда "сине-желтых" триумфовала на чемпионате мира в Польше прошлым летом.

Ранее сообщалось, что Россия может потерять право выступать на Евро-2020, Олимпиаде-2020 и чемпионате мира-2022.