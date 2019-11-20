Сборная Украины узнала первого соперника на Евро-2020

Сборная Украины попала в первую корзину при жеребьевке Евро-2020 / Reuters

Сборная Украины узнала своего первого соперника в финальной части Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко сыграют против Нидерландов.

"Сине-желтые" попали в группу С, которую будут принимать Амстердам (Йохан Кройфф Арена) и Бухарест (Арена Национале). Голландцы оказались во второй корзине, поскольку отборочную группу выиграла сборная Германии.

Напомним, в последнем туре квалификации подопечные Андрея Шевченко героически вырвали ничью против Сербии.

Ранее сообщалось, что сборная России может потерять место в финальной части Евро-2020, а Санкт-Петербург - право принимать матчи турнира из-за возможной дисквалификации РУСАДА.