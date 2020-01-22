"Как хорошо, что ты кому-то нужен" – Путину подарили неожиданную песню

После трогательного выступления детворы Путин смешно пошутил.
Российский президент Владимир Путин во время рабочего визита в Липецкую область неожиданно получил в подарок трогательную песенку.
Детский хор спел Путину о том, "как хорошо, что ты кому-то нужен; как хорошо, что ты с мечтою дружен". Видео уже появилось в сети. Изначально ролик был опубликован в Telegram-канале журналистов РИА Новости.
Полностью текст подаренного куплета песни Огонек добра звучит так:
Как хорошо, что ты кому-то нужен.
Как хорошо, что ты с мечтою дружен.
Как хорошо, что ты в душе однажды
Зажег веселый огонек добра,
Чтоб каждый, абсолютно каждый,
Согреться мог у этого костра.
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