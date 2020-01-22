"Как хорошо, что ты кому-то нужен" – Путину подарили неожиданную песню

Путин получил в подарок песню "Как хорошо, что ты кому-то нужен" / Скриншот

Российский президент Владимир Путин во время рабочего визита в Липецкую область неожиданно получил в подарок трогательную песенку.

Детский хор спел Путину о том, "как хорошо, что ты кому-то нужен; как хорошо, что ты с мечтою дружен". Видео уже появилось в сети. Изначально ролик был опубликован в Telegram-канале журналистов РИА Новости.

Полностью текст подаренного куплета песни Огонек добра звучит так:

Как хорошо, что ты кому-то нужен.

Как хорошо, что ты с мечтою дружен.

Как хорошо, что ты в душе однажды

Зажег веселый огонек добра,

Чтоб каждый, абсолютно каждый,

Согреться мог у этого костра.

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Ранее сообщалось, что в России продают иконы и браслеты с Путиным, появились курьезные фото. Сувениры реализуют в аэропорту.