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"Как хорошо, что ты кому-то нужен" – Путину подарили неожиданную песню

22 января 2020, 13:48

После трогательного выступления детворы Путин смешно пошутил.

Путин получил в подарок песню Как хорошо, что ты кому-то нужен
Путин получил в подарок песню "Как хорошо, что ты кому-то нужен" / Скриншот

Российский президент Владимир Путин во время рабочего визита в Липецкую область неожиданно получил в подарок трогательную песенку.

Детский хор спел Путину о том, "как хорошо, что ты кому-то нужен; как хорошо, что ты с мечтою дружен". Видео уже появилось в сети. Изначально ролик был опубликован в Telegram-канале журналистов РИА Новости.

Полностью текст подаренного куплета песни Огонек добра звучит так:

Как хорошо, что ты кому-то нужен.

Как хорошо, что ты с мечтою дружен.

Как хорошо, что ты в душе однажды

Зажег веселый огонек добра,

Чтоб каждый, абсолютно каждый,

Согреться мог у этого костра.

Читайте такжеЧетыре пути ПутинаПосле трогательного выступления детворы Путин поинтересовался, сколько лет хору. Узнав, что тому уже 65 лет, президент РФ пошутил: "Ну, выглядят они моложе". После чего все присутствующие с готовностью рассмеялись.

Ранее сообщалось, что в России продают иконы и браслеты с Путиным, появились курьезные фото. Сувениры реализуют в аэропорту.

новости России песня Липецк Владимир Путин хор
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