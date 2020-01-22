В России продают иконы и браслеты с Путиным: курьезные фото

Путина увековечили в иконе / УНИАН

В России аэропорту Санкт-Петербурга Пулково начали продавать иконы и браслеты с изображением президента РФ Владимира Путина.

"Вот такие иконы продаются в аэропорту "Пулково". А что, уже позволили живых канонизировать? Или те, кто говорит, что страной правят двойники Путина, оказались правы?" – сообщил в Twitter пользователь Аркадий Чаплыгин.

Помимо иконы и браслета с Путиным, в набор также входит икона Николая Чудотворца. Такой набор стоит недешево - почти 80 тысяч рублей (31 тысяча гривен).

Пользователи Сети начали высмеивать намерение россиян канонизировать главу государства.

/ Фото: Twitter/Аркадий Чаплыгин

/ Фото: Twitter/Аркадий Чаплыгин

"А законно ли чертей на иконах изображать?", "Так-то жуткое богохульство. Церковь должна сразу отреагировать. При всей любви к экспонату", "Святой Владимир, помазанник Божий", "Святой покровитель бизнес-джетов. Специальные иконы для патриотов, вылетающих в офшоры", "Эти иконы автоматически предлагаются людям, которые летят на суперджет 100. Как говорится, с божье й и путинской помощью", "Но кто еще скажет, что это не культ личности?", "На болту я вертел эту церковь с этим святым", "По ходу, их повесят в каждом чиновничьем кабинете - за счет налогоплательщиков, естественно", "Путин в тренде, вот им и торгуют", - написала интернет-публика.

Напомним, новосибирский авангардный художник Константин Еременко создает "икону" якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву, чтобы изгнать президента РФ Владимира Путина.