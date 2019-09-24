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"Дойди и изгони": в России художник нарисовал "икону" якутского шамана

24 сентября 2019, 01:54

Александр Габышев шел "изгнать Путина" и "восстановить народовластие".

Габышев
Александр Габышев шел в Кремль изгонять Путина / Скриншот

Новосибирский авангардный художник Константин Еременко создает "икону" якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву, чтобы изгнать президента РФ Владимира Путина.

Художник говорит, что картина еще не закончена – она ней появится надпись старославянским шрифтом "Дойди и изгони". Фото своего творчества Еременко выложил на своей странице в Facebook.

"Я не пи*дел. Работаю.Надпись (шрифтом ижица) будет гласить "Спаси и изгони". ПиСи. В комментариях предложили – Дойди и изгони. Это ох*ительно!", - написал художник.

Новосибирский художник создал "икону" Габышева / facebook.com/konstantin.eremenko

Напомним, шаман Габышев в марте отправился из Якутии в Москву, чтобы "изгнать Путина" и "восстановить народовластие". За два года он планировал пройти 8 тысяч км.

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Однако, Габышева задержали на границе Бурятии с Иркутской областью, и суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Его признали виновным в публичных призывах к насилию над российским президентом.

икона Шаман Александр Габышев
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