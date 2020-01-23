Кличко похвалился, какое английское слово заучил за год

Ровно год назад из-за этого слова Виталий Кличко опростоволосился в Давосе.
Считай, ровно год понадобился мэру Киева Виталию Кличко, чтобы выучить мудреное английское слово – но со своей задачей он справился.
Напомним, 25 января 2019, выступая на экономическом форуме в Давосе, Виталий Кличко оказался в неловкой ситуации, не сумев правильно выговорить английское слово digitalization (цифровизация).
И вот сегодня, проводя виртуальную экскурсию по своему кабинету, Кличко похвастался, что произношение слова digitalization он-таки осилил.
"Мы должны двигаться в ногу со временем, чтобы наш город был диджитализован. Digitalization – по-английски. Выучил это слово, чтобы не подкалывали. Сложно выговорить и еще сложнее реализовать", – рассказал он на видео.
Ранее Кличко устроил разборки из-за критики в Сети. Он лично позвонил по телефону бывшему командиру батальона Киевщина Юрию Покиньбороде, который ранее в Сети обозвал столичного градоначальника "гнидой".