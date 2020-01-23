Кличко похвалился, какое английское слово заучил за год / Пресс-служба

Считай, ровно год понадобился мэру Киева Виталию Кличко, чтобы выучить мудреное английское слово – но со своей задачей он справился.

Напомним, 25 января 2019, выступая на экономическом форуме в Давосе, Виталий Кличко оказался в неловкой ситуации, не сумев правильно выговорить английское слово digitalization (цифровизация).

И вот сегодня, проводя виртуальную экскурсию по своему кабинету, Кличко похвастался, что произношение слова digitalization он-таки осилил.

"Мы должны двигаться в ногу со временем, чтобы наш город был диджитализован. Digitalization – по-английски. Выучил это слово, чтобы не подкалывали. Сложно выговорить и еще сложнее реализовать", – рассказал он на видео.

Ранее Кличко устроил разборки из-за критики в Сети. Он лично позвонил по телефону бывшему командиру батальона Киевщина Юрию Покиньбороде, который ранее в Сети обозвал столичного градоначальника "гнидой".