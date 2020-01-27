В Запорожье охранник супермаркета устроил расстрел птицам - фото

В одном из запорожских супермаркетов сети Сильпо охранник стрелял по птицам из пневматической винтовки.

Такое сообщение опубликовал местный портал Вместе. Примерно за девяноста минут до закрытия супермаркета клиенты услышали звуки выстрелов в торговом зале. Охранник пытался, паля из винтовки, избавиться от залетевших воробьев.

На данный момент достоверно неизвестно, чья была инициатива открыть стрельбу прямо в торговом зале – в присутствии покупателей – самого сотрудника охраны либо руководства супермаркета.

Охранник, винтовка / https://vmestezp.org/

Напомним, ранее в магазине продавщица заставила покупателя снять штаны с нижним бельем и показать пенис, поскольку заподозрила его в воровстве вещей.