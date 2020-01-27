  1. Главная
  3. Жизнь

В Запорожье охранник супермаркета устроил расстрел птицам - фото

27 января 2020, 20:03

Еще никогда идиома "стрелять из пушки" по воробьям так прямолинейно не соприкасалась с действительностью.

В одном из запорожских супермаркетов сети Сильпо охранник стрелял по птицам из пневматической винтовки.

Такое сообщение опубликовал местный портал Вместе. Примерно за девяноста минут до закрытия супермаркета клиенты услышали звуки выстрелов в торговом зале. Охранник пытался, паля из винтовки, избавиться от залетевших воробьев.

На данный момент достоверно неизвестно, чья была инициатива открыть стрельбу прямо в торговом зале – в присутствии покупателей – самого сотрудника охраны либо руководства супермаркета.

Охранник, винтовка
Охранник, винтовка / https://vmestezp.org/

Напомним, ранее в магазине продавщица заставила покупателя снять штаны с нижним бельем и показать пенис, поскольку заподозрила его в воровстве вещей. 

новости Запорожья стрельба супермаркет винтовка
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:24
Катастрофа самолета в Афганистане: Пентагон сделал громкое заявление
21:10
Проложил дорогу членом: россиян получил сразу три "ПорноОскара"
21:06
Негативные имена – с кем после брака ждет тяжелая судьба Видео
20:50
В Мариуполе задержали наемника Путина, который обстреливал позиции ВСУ Видео
20:45
Чебуреки с мясом: обалденное тесто на чебуреки и "космические" начинки Видео
20:42
В Италии на телешоу Украину назвали "малой Россией" Видео
20:19
Страшное предупреждение: ВОЗ повысила уровень угрозы из-за вируса
20:15
Посольство США тратит десятки тысяч долларов на пиар главы ГПУ Рябошапки
20:03
В Запорожье охранник супермаркета устроил расстрел птицам - фото
19:42
КСУ отказался от законов про статус Донбасса и амнистию боевиков
19:39
Подозрение на коронавирус: во Львове срочно госпитализировали студента
19:25
Вирусолог пояснила, как происходит заражение коронавирусом
19:24
"Жопа видна": Нюша завела откровенным фото в наряде с дырочками
19:19
Коби Брайант погиб: фаны просят изменить логотип НБА - фото
19:00
В Болгарии арестовали возможного организатора нападения на Гандзюк
18:42
Наталья Андрейченко пропала: появились мрачные подробности поисков
18:36
В деле о трагедии рейса МН17 неожиданный поворот: что известно Видео
18:24
Крымская газета провозгласила полуостров украино-татарским
18:19
Ахметов купил элитную виллу за 200 миллионов евро на Лазурном побережье
18:01
Больше 40: в Турции резко возросло количество жертв мощного землетрясения Видео
17:58
Гостиничная сеть OTI Holding заявила о расширении новости компании
17:41
"Носить маску и мыть руки": вирусолог рассказала о симптомах и защите от коронавируса
17:39
Евросоюз еще сильнее затянет санкционную петлю на шее России
17:31
Ghost in the Shell SAC_2045: дата выхода и сюжет Видео
17:15
Маникюр на День святого Валентина: нежный маникюр с сердечками и губами фото Фото
17:09
Зеленский обвинил СССР и нацистов в развязывании Второй мировой
17:08
Стала известна предварительная причина мощного пожара в Минкульте Видео
17:04
Голая Наоми Кэмпбелл украсила новую коллекцию знаменитой дизайнерки
17:03
Уайлдер - Фьюри: боксеры провели дуэль взглядов Видео
17:03
Коронавирус скоро попадет в Украину, принятые меры не спасут: вирусолог дала мрачный прогноз
17:03
Кодирование каналов: какие каналы в Украине отключат и как смотреть ТВ после 28 января
16:52
В Укрпоште рассказали, опасно ли принимать из-за короновируса посылки от AliExpress
16:51
Бой Макгрегор - Масвидаль состоится - экс-боец UFC
16:50
В Украину едет президент Турции Эрдоган Видео
16:49
Китайский вирус попал в еще одну страну
16:41
"Вы убиваете": Гончаренко разнес в ПАСЕ рупоров Кремля из-за "Гитлера-Путина" Видео
16:40
Игроки Барселоны недовольны новым главным тренером
16:23
Пожар в Минкульте: важные подробности и новые фото с места происшествия Фото Видео
16:21
"Пустили козла в огород": новая должность "бородатого дилдо" Лещенко наделала шума в Сети
16:20
"Равнодушие и бездействие": Зеленский резко обратился к европейским лидерам
16:15
Канал Футбол 3 покажет 3 матча в прямом эфире в первый день вещания
16:11
Отец Меган Маркл слил в сеть полуголые фото несовершеннолетней дочки
15:55
"Коренной народ": в школе Харькова разгорелся скандал из-за русского языка
15:41
СМИ узнали, когда возможна новая встреча Зеленского и Путина
15:40
Динамо Киев - Динамо Брест: онлайн-видеотрансляция матча против команды Милевского Видео
15:35
"Влажно стало, богохульница": Марьяна Ро разделась для пикантного фото
15:32
Коронавирус будет косить ряды русскоязычных - политтехнолог Порошенко
15:31
"Приводной ремень Путина": в Кремле рассказали об отставке Суркова
15:24
"Останусь без глаза": Джошуа оценил свои перспективы выступления в ММА
15:21
Заболеет миллиард: астролог рассказал о жутких последствиях коронавируса
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять