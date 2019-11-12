В киевском супермаркете клиенты по полусмерти отметелили охранника: видео

Драка. Иллюстративное фото / скриншот из видео

В одном из супермаркетов сети Фуршет в столице Украины кучка посетителей устроила жестокое избиение охранника. Все снимала на камеру смартфона сестра одного из нападавших.

Об этом сообщает портал ТСН.

Также есть сведения, что инцидент произошел в ночь на с 9 на 10 ноября в Фуршете на Подоле - на улице Ярославской.

Как сообщает Обозреватель со ссылкой на замдиректора супермаркета Андрея, около 04.00 в помещение зашли четверо парней и девушка.

"Думаю, молодые люди хотели почувствовать себя героями. Они ничего не украли и не собирались этого делать. Просто избивали беззащитного охранника. При этом они были в состоянии алкогольного опьянения", – заявил он.

Медики сообщают, что у 30-летнего пострадавшего охранника в итоге диагностировали разрыв селезенки и внутрибрюшное кровотечение. Его состояние сейчас остается тяжелым.

Полицейские на данный момент уже установила личности всех нападавших. Расследование инцидента продолжается.

Напомним, ранее в Киеве малолетние гопники жестоко избили бездомного и похвастались видео экзекуции.