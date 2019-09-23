После "пояснения за шмот" в Киеве парню удалили 15 см кости черепа

Молодой человек вступился за своего друга, которого пытались обидеть из-за его внешнего вида, за это его жестоко избили.
В воскресенье, 22 сентября, на Контрактовой площади четверо неизвестных избили молодого человека, который вступился за своего друга "неформального вида".
Как сообщает паблик Киев Оперативный, нападавшим не понравилось то, что у одного из парней было каре с черными крашенными волосами и черная одежда.
Избитый парень, заступившийся за своего друга, сейчас в коме с очень низким давлением, ему была проведена пятичасовая операция. Врачам пришлось удалить 10-15 см кости черепа чтобы удалить гематому.
В настоящий момент разыскиваются:
- На вид 33-35 лет, среднее телосложение, борода и усы темно-русого цвета, почти лысый. Был одет в красную рубашку в клетку, белую футболку, серые джинсы, темно-коричневая обувь, темная кепка, рюкзак. Избил 5-рых подростков и забрал у одного их них очки.
- На вид 25-30 лет, почти лысый, полного телосложения, со щетиной на лице. Был одет в плащ Stone Island, серые джинсы и белые кроссовки
- Избил 4-рых подростков.
- На вид 35 лет, темные густые коротко стриженные волосы. Был одет в синюю куртку, черную штаны и черные кроссовки. Избил двоих.
- На вид около 30 лет, скорее всего грузин, темные волосы. Был одет в черное пальто, черные штаны, кроссовки "Адидас" и странную кепку в виде берета.
Как оказалось, в тот же вечер нападавшие на Подоле затеяли драку с другими людьми возле магазина Фуршет. Двоих из них полиция задержала, но потом почему-то отпустила.
Ранее на Киевщине коп-браконьер избил лесника и переехал ему ногу.