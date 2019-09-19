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На Киевщине коп-браконьер избил лесника и переехал ему ногу

19 сентября 2019, 20:30

Крайне неприятная история с копом, который браконьерски нарубил дров и избиением лесника произошло в Василькове.

Полиция
Шеврон полицейского. Иллюстративное фото / УНИАН

В Иванковском районе Киевщины сотрудник полиции вместе с двумя приятелями избил лесника и переехал ему ногу.

Соответствующее сообщение опубликовал на своей странице народный депутат Олег Береговой.

"17 сентября 2019 во время патрулирования лесных насаждений, проверку на наличие пожаров в лесных массивах, выполняя свои должностные инструкции, им был замечен автомобиль с гужевым прицепом, прицеп был загружен лесом-кругляком, длиной 4.5 м., диаметром 17 - 28 о' объемом 2 - 2.5 кубических метров. Лес был сырым, свежеспиленным. Конечно, лесничий остановил транспорт с целью выяснения происхождения древесины. В машине было трое, сначала попытались договориться, не получилось. Лесничий оказался принципиальным. Тогда правонарушители начали убегать, перед чем избили лесничего и уже, когда он лежал переехали машиной ногу. Прицеп с лесом оставили на месте", − написал он.

Напомним, ранее изверг избил женщину-копа в Ровно. До этого во Львове мужчина убил собаку, избил жену и угрожал копам ножом.

лесник полицейский коп Киевщина
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