Во Львове мужчина убил собаку, избил жену и угрожал копам ножом

Во Львове в квартире мужчина на глазах у дочери убил собаку, избил жену и угрожал прибывшим полицейским ножом, злоумышленник уже задержан, пострадавшую забрали в больницу врачи скорой помощи.

Медики сообщили правоохранителям о госпитали женщины после избиения, поэтому на место происшествия отправился патруль, говорится на странице патрульной полиции Украины в Facebook.

"Дочь супругов объяснила полицейским: сначала папа на ее глазах убил их собаку, а потом избил мать. Предварительный диагноз пострадавшей: сотрясение мозга, ушиб мягких тканей скуло-лобной области", — отметили в ведомстве.

Патрульные вошли в квартиру и сообщили мужчине, что его доставят в отделение полиции. Гражданин отреагировал агрессией: начал дергать патрульных, сорвал нагрудный жетон с форменной одежды одного из инспекторов.

Злоумышленника предупредили о применении спецсредств, но он схватил нож и начал угрожать копам. "Патрульный полицейский мгновенно отреагировал и обезоружил нападавшего", — отметили в ведомстве.

Ранее во Львове во время бытового конфликта 78-летний отчим тяжело травмировал металлической палкой 54-летнего пасынка, пострадавший скончался в машине скорой. Узнать больше об инциденте можно здесь.