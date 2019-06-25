В Киеве малолетние гопники жестоко избили бездомного и похвастались видео экзекуции

В Киеве жестоко избили бомжа / Скриншот

В социальных сетях опубликовано видео жестокого избиения подростками бездомного мужчины.

Пострадавшему наносили удары ногами по голове, при этом жертва сопротивления не оказывала.

Как уточняет ресурс Киев Оперативный, инцидент произошел в субботу, 22 июня, а сами хулиганы живут в районе Апрельского переулка в Подольском районе.

Видео избиения можно посмотреть по этой ссылке.

Отметим, что неравнодушные граждане уже идентифицировали хулиганов. При этом подростков передали полиции, правда, сначала облив их зеленкой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове жестоко избили двух пьяных мужчин.