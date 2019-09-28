Сантиметры любви: мужчину заподозрили в воровстве из-за огромного пениса

Стив Уайтхерст / The Sun

В Англии (Великобритания) продавщица заставила покупателя снять штаны с нижним бельем и показать пенис, потому как заподозрила его в воровсте вещей.

Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид The Sun. По данным журналистов, 47-летний Стив Уайтхерст пришел за покупками с подругой и ее маленьким внуком.

Когда вся компания подошла к кассе - для того, чтобы оплатить покупки на сумму 400 фунтов (около 12 тысячи гривен), то продавщица заподозрила мужчину в краже. Ей показался подозрительным слишком большой бугор на его джинсах. Уайтхерст ответил, что выпирает его пенис. Однако продавщица не унималась.

Тогда мужчина отправился с охранником в примерочную и снял нижнее белье. Охранник сказал что ничего Уайтхерст не крал. Как рассказал сам мужчина журналистам, джинсы были чуть узки и потому чересчур обтянули его 10-дюймовый (около 25 сантиметров) пенис.

Напомним, ранее ученые выяснили, от каких факторов зависит длина пенисов. До этого ученые высчитали идеальный размер пениса.