"*бать, дурак": Малюська похвастался "поцелуями" с женой в День Валентина

Денис Малюська похвастался личными фото / УНИАН

Министр юстиции Денис Малюська поделился, что в пятницу, 14 февраля, "отпраздновал" День святого Валентина в самолете.

Чиновник сообщил, что празднование Дня Валентина ограничилось виртуальными "поцелуями" с женой – замминистра цифровой трансформации Людмила Рябчинская – и показал фото, которыми они обменялись в мессенджере.

На скриншоте видно, что у Малюськи жена подписана одним словом – "Умничка".

"Именно так выглядит и этим ограничивается празднование Дня святого Валентина в браке с чиновником)…", – подписал он скрин.

Интернет-пользователи по-разному прокомментировали личные фото Малюськи. "*бать, дурак", – считает Андрон Вергесович.

"Очень интересна ваша личная жизнь. Давайте интимное видео, не останавливайтесь", – написал Владимир Петров. "Надеюсь, вы вовремя остановитесь, и весь процесс не будете публиковать", – поделилась мнением Марьяна Марковская-Согуйко.

Ранее сообщалось, что в декабре 2019 года Денис Малюська начислил себе премий на сумму, которая почти в 12 раз превышает его оклад. Глава Минюста получил премии за три месяца на сумму 190 тысяч 400 грн.