Почему дарить нечетное количество цветов нельзя и где это принято

Почему нельзя дарить четное количество цветов и количество цветов - значение / 1zoom.ru

Можно ли дарить 10 роз или 12, или 24 – то есть четное количество цветов – на день рождения или любой иной праздник? Большинство славян (а этого суеверия придерживаются не только в Украине, но и в России и иных странах бывшего СССР) вам твердо ответят: нельзя дарить четное количество цветов. По примете, это едва ли не смерть за собой влечет для того, кому презентуют "четный" букет.

Четное количество цветов кладут на могилу – но дарят живым нечетное количество цветов.

Данное суеверие живо до сих пор, хотя в той же Америке дарят четное количество цветов. И в Германии. Да во всей Европе. В Японии если подарили четное количество цветов – значит пожелали обрести гармонию в жизни или найти свою пару (у них и на Новый год, к примеру, дом украшают парными аксессуарами и подаки дарят парные).

А вот на Руси с языческих времен осталось поверье: четные числа – отождествление смерти. У славян даже "беда не приходит одна", а лишь парой – то есть опять-таки четное число. С помощью нечетных чисел боролись с нечистью и защищались от злых духов: например, амулет плели из нечетного количества нитей.

В то же время количество цветов – значение их флористы объясняют так:

1 цветок – это знак внимания;

3 цветка – уважение;

5 цветков – признание;

7 цветков – обожание;

9 цветков – имеется в виду "я у ваших ног";

11 цветков — одно сердце, один смысл (чаще всего любящий муж дарит такой букет обожаемой жене);

13 цветков – долгое время преданно преподносить свое любящее сердце (такое уместно дарить на юбилей знакомства, первого свидания или свадьбы).

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