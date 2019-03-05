Как красиво и легко сделать букет из конфет и фруктов своими руками на 8 Марта 2019

Международный женский день отмечается уже на этой неделе.

Главред уже писал о том, как отдыхаем на 8 марта 2019 в Украине, а также что подарить на 8 Марта, учитывая советы астролога и мастера по этикету.

Читайте такжеНежные поздравления и красивые открытки с 8 Марта: что пожелать дорогим женщинамТакже Главред выяснил, как сделать так, чтобы ваши пальчики тоже в полной мере ощутили на себе всю прелесть праздника 8 Марта. Подробнее читайте в нашем материале Маникюр на 8 Марта: что советуют модные тренды весны 2019.

В этом материале мы пишем о том, как сделать букет из конфет и фруктов своими руками. Можно – только из конфет. Можно – только из фруктов. Можно добавить классических цветов.

Такой букет – это не только красивый, но и еще и вкусный, полезный и практичный подарок на 8 Марта.

Делают букеты из различных фруктов: яблок, клубники, груш, винограда, гранатов, лимонов и т.д.

Для букета из фруктов понадобятся:

тонкая и плотная веревка;

ленты, банты и прочий декор;

длинные шпажки;

оберточная бумага или флористическая сетка.

Как сделать букет из конфет своими руками пошагово – смотрите в видео мастер-класса:

Аналогично делается и букет из фруктов: