Маникюр на 8 Марта: что советуют модные тренды весны 2019

С каждым днем все ближе Международный женский день. Пора задуматься о маникюре на 8 Марта 2019.

Главред уже писал о том, как отдыхаем на 8 марта 2019 в Украине, а также что подарить на 8 Марта, учитывая советы астролога и мастера по этикету.

А теперь о том, как выглядеть красиво на 8 Марта, в частности, речь пойдет о красоте ваших пальчиков.

Модные тренды весны 2019 – это:

дизайн ногтей в стиле "Веточки" и флоры, что и неудивительно в это время года;

в цветочном принте самым модным является, несомненно, тюльпан – именно он главный символ 8 Марта в Украине;

классическая роза – также беспроигрышный выбор;

нюдовый нейл-арт (то есть телесного цвета) – также тренд сезона.

Красивый маникюр на 8 Марта может быть выполнен как в яркой цветочной гамме, так и однотонным: тут все зависит от личной вкуса и выбранного на праздник наряда. Последний вариант – отличный выбор для маникюра на 8 марта в домашних условиях.

Более нарядным маникюр помогут сделать стразы и камни – или в стиле изысканного кружева.