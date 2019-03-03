Маникюр на 8 Марта: что советуют модные тренды весны 2019

Главред выяснил, как сделать так, чтобы ваши пальчики тоже в полной мере ощутили на себе всю прелесть праздника 8 Марта.
С каждым днем все ближе Международный женский день. Пора задуматься о маникюре на 8 Марта 2019.
Главред уже писал о том, как отдыхаем на 8 марта 2019 в Украине, а также что подарить на 8 Марта, учитывая советы астролога и мастера по этикету.
А теперь о том, как выглядеть красиво на 8 Марта, в частности, речь пойдет о красоте ваших пальчиков.
Модные тренды весны 2019 – это:
- дизайн ногтей в стиле "Веточки" и флоры, что и неудивительно в это время года;
- в цветочном принте самым модным является, несомненно, тюльпан – именно он главный символ 8 Марта в Украине;
- классическая роза – также беспроигрышный выбор;
- нюдовый нейл-арт (то есть телесного цвета) – также тренд сезона.
Красивый маникюр на 8 Марта может быть выполнен как в яркой цветочной гамме, так и однотонным: тут все зависит от личной вкуса и выбранного на праздник наряда. Последний вариант – отличный выбор для маникюра на 8 марта в домашних условиях.
Более нарядным маникюр помогут сделать стразы и камни – или в стиле изысканного кружева.