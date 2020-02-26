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От взгляда жизнь станет адом: назван неожиданный убийца отношений

26 февраля 2020, 06:01

Многие люди сильно завидуют – то им кажется, что у кого-то судьба полегче, или муж получше, или работа более перспективная, или внешность более привлекательная.

Сглаз и порча могут разрушить отношения / Instagram

Бывает так, что на ровном месте разрушаются отношения и семья трещит по швам. Еще вчера все было хорошо, а сегодня тебя раздражает все в твоем парне или муже. То он цветы не те купил, то не позвонил.

Бывает и по-другому. Еще на прошлой неделе вы вместе ходили в кино и зашли в гости к общим друзьям, потом был чудесный романтический ужин в ресторане. А сегодня твоя вторая половина ведет себя в буквальном смысле стала холодной и чужой.

Одни списывают это на характер и гормоны, другие винят во всех своих бедах Луну и Ретроградный Марс или Меркурий, а третьи начинают копаться в себе и находят тысячу и один недостаток, становятся угрюмыми и еще больше усугубляют пошатнувшиеся отношения.

Но есть еще одна причина, которая убивает любовь – это сглаз и порча.

По словам известного мага, современный мир кишит негативной энергетикой. Многие люди сильно завидуют – то им кажется, что у кого-то судьба полегче, или муж получше, или работа более перспективная, или внешность более привлекательная.

Плохой завистливый взгляд в вашу сторону становится причиной сглаза. Распознать подобный сглаз достаточно просто, если знать, где можно найти подсказку.

Для того, чтобы понять, сглазили вас или нет, нужно обратить внимание на то, из-за чего возникают ссоры. Если количество ссор зашкаливает, а причины – несущественные, так и знайте, вас сглазили!

Порча – это то, что специально делают вам или вашему партнеру во вред. Если ваш мужчина слишком нервный, его все раздражает, и вы начали подозревать, что он ходил налево, то знайте – кто-то приложил свою поганую руку к этому. 

Еще одним интересным "симптомом" сглаза эксперт считает желание партнёров как можно меньше проводить время дома. Нежелание находиться в любимом жилище может означать, что на доме стоит "метка".

По словам мага, самый легкий способ разрушить отношению и даже семью – это посеять в семью скандалы и конфликты при помощи сглаза или порчи.

Как снять сглаз дома

Для того, чтобы избавиться от сглаза дома, вам понадобится прозрачный стакан и свежее яйцо.

Перед сном, в стакан набирают воды. Подходит любая, из-под крана отстаивают хотя бы несколько часов. Считается, что жидкость нужна из дома.

Яйцо разбивается в стакан с такими словами: Возьми с меня все плохое.

Стакан стоит возле изголовья всю ночь. Утром смотрят, как выглядит яйцо:

  • Есть ниточки, образованные белком — это сглаз.
  • Желток стал похож на вареный, появились красные или бурые пятна или черные точки, проблема более серьезна: речь о разрушительной программе.
  • Если ничего не изменилось — негатива нет.

Напомним, ранее сообщалось, если вы заметили, что силы ваши иссякли, и вас ежедневно выматывают постоянные проблемы, которые наваливатся на вас, словно снежный ком, то не стоит все списывать на условную "черную полосу", которая пришла в вашу жизнь. Все может быть намного проще – кто-то навел на вас порчу.

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