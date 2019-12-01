Есть ли порча: признаки порчи, как определить и снять порчу яйцом самостоятельно

Порчу можно определить яйцом

Если вы заметили, что силы ваши иссякли, и вас ежедневно выматывают постоянные проблемы, которые наваливатся на вас, словно снежный ком, то не стоит все списывать на условную "черную полосу", которая пришла в вашу жизнь.

Все может быть намного проще – кто-то навел на вас порчу.

Отметим, порча — это то, что на вас специально навели, в отличии от сглаза – который можно "подцепить" случайно. То есть кто-то специально решил вам напакостить, в результате чего у вас на ровном месте все неудачно складывается на работе, в семье, и вам кажется, что все болезни мира решили показать вам кузькину мать.

Признаки порчи

Все ваши хронические заболевания обострились, ужасное самочувствие. Внезапно возникла депрессия и жить совершенно не хочется. На ровном месте ухудшились отношения с родными и близкими, скандалы. Появились большие финансовые проблемы: увольнение, потери, кражи. Вам катастрофически не везет даже в тех делах, в которых всегда всё было хорошо. Давит одиночество, ощущение пустоты. Вы себя откровенно ненавдите.

Если вы заметили подобные признаки в себе, или ваши близкие проходят все медные трубы сразу, знайте – это порча.

Только не бегите сразу искать некую бабку или гадалку, которая поможет вам за все деньги мира очистить душу. Вы вполне и сами в силах выявить порчу и избавиться от нее.

Диагности порчи яйцом

Почему яйцо? Все просто – у яйца чистая энергия, защищенная скорлупой, эта энергия никем не тронута. Белок обладает очень восприимчивой структурой. Именно поэтому яйцо способно впитывать токсичные вещества, а также негативную энергию.

Просто знайте – яйцо в магии – очень мощная штука, которая помогает втягивать негативную энергию, и отчетливо показывает, есть ли она вообще.

Порча ритуал с яйцом

Для того чтобы узнать, наложено ли негативное воздействие на человека необходимо провести следующий магический "тест":

Возьмите стеклянную ёмкость и налейте туда чистую воду. Эффект лишь усилится, если вы возьмёте талую воду или же освящённую.

Аккуратно разбейте яйцо, не повредив желток, и влейте его в воду.

Сядьте в кресло (на стул) и плотно прижмитесь подбородком к груди.

Поставьте ёмкость на область темени человека, над которым проводится обряд.

Старайтесь не шевелиться и держать ёмкость с водой ровно. Если вы всколыхнёте воду, то возможно вы не получите достоверный результат.

Через 5-8 минут поставьте ёмкость на стол и внимательно понаблюдайте за образовавшимися белковыми нитями.

Определение порчи яйцом – расшифровка

Если всё осталось без изменений: вода сохранила свою прозрачность, а желток сохранил свою форму, то вам нечего опасаться. Появились тонкие белковые ниточки? Тогда вам кто-то пожелал зла, но у этого человека не так много сил и убрать порчу будет просто.

Одна белковая тонкая нить – это сглаз.

Несколько нитей с пузырьками воздуха – это порча.

Белковые нити опустились на дно стакана – человек, который пожелал зла, остаётся незамеченным.

Структура желтка целая и белковые столбики, направленные вверх – опасная порча на семейное несчастье и одиночество.

Если белковые свечи (столбики) напоминают паутинку – на вас лёгкая порча. Чаще всего это следствие "практики" новоиспечённого мага.

Присутствие пузырьков на белковых столбиках – проча, которую навёл профессионал своего дела. Чаще всего такое воздействие задевает материальную сферу жизни, а так же подрывает здоровье.

Увидели на белковых свечах пузырьки и точки чёрного цвета или на желтке наблюдаются подобные явления – это смертельная энергетика, которая начинает воздействовать на жертву в течение 21 дня. За год человека может уже не стать.

На белковых свечах есть пузырьки, а края желтка кажутся сваренными или проявляются серые, зелёный пятна на желтке – порча направлена на постоянные мучения.

Желток полностью сварился, а столбики отсутствуют – наложена порча на ограничение. Человек теряет себя и не чувствует себя свободным.

Белковые столбики с чёрными точками, края желтка сильно обварены и наблюдается в средине серо-зелёные пятна – жертву преследует самая ужасная порча. Магическое воздействие направлено на смерть в жутких мучениях.

Проведя такой магический обряд, вы сможете распознать, воздействуют ли на вас посторонние силы или просто "фортуна шутит". Если вы обнаружили серьёзное воздействие, то вам лучше всего обратиться к профессионалу за помощью. Однако если пока нет возможности или порча очень слабая, то вы можете начать действовать самостоятельно.

Как снять порчу - три действенных способа

Если вы не хотите прибегать к посторонней помощи, то есть способы, как избавитья от порчи самостоятельно.

Снять порчу походом в церковь

Если вы человек верующий в Бога, то вам поможет церковь, молитва и святая вода. Во время великих праздников необходимо набрать в храме воды и поделить ее на 7 частей. После этого стоит 7 дней умываться этими частями воды и читать молитву. После последней части проклятье будет снято.

Снять порчу куриным яйцом

Яйцо не только может показать, есть ли порча, но и можете е забрать. Суть его в выкатывании яйцом. Для этого нужно с левой ноги руками катить яйцо вверх, через живот, к началу правой ноги, мысленно прося защиты у высших сил. Стоит заметить, что именно за таким способом чаще всего обращаются к колдуньям, но не все понимают, что дело не в человеке, который проводит обряд, а в мыслях того, на ком порча.

Снять порчу при помощи церковных свечей

Белые церковные тоже могут помочь убрать порчу. В воскресный вечер требуется застелить стол скатертью и зажечь две свечи по оба края стола, а также позвать за стол близких людей. Поужинав вместе в хорошей атмосфере, энергетика очистится и уже не следующий день проклятье должно ослабнуть.

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