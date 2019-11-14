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Порча в волосах: эта популярная прическа приносит несчастье женщине

14 ноября 2019, 05:34

Злые духи воспринимают эту прическу как знак к прибытию, и начинают понемногу окружать человека.

Коса вокруг головы таит в себе опасность / Instagram

Волосы во все времена имели огромное значение при проведении магических обрядов. С их помощью колдуны и знахари всего мира снимали порчу или напускали болезни.

Сейчас многие стригутся и делают прически бездумно, отрицая силу волос и опасность, которую они могут принести.

При этом очень важно причесываться только собственным гребешком, потому что чужая расческа "напутает на голову" беды ее хозяина. Именно поэтому свой гребешок лучше никому не одалживать.

Также важно знать, что есть прическа, которая может очень негативно и разрушающе повлиять на будущее своей хозяйки. При этом в последние годы эта прическа пользуется популярностью.

Даже если вы делали эту прическу хотя бы раз, вам нужно избавиться от кое-чего плохого, что она привнесла в вашу жизнь, убежден мистик Александр Носков.

Коса вокруг головы - та самая вредоносная прическа.

По словам мистика, эта прическа очень связана с потусторонним миром тем, так как символизирует место, на котором раньше призывали злых духов.

"Вершину священной горы обводили вкруг яркой краской красного цвета и обкладывали камнями, после чего проводили обряд. Соответственно, вершина, - это голова, а то что вокруг это сама коса", - объяснил эксперт.

Мистик обратил внимание на то, что злые духи воспринимают эту прическу, как знак к прибытию и начинают понемногу окружать человека, тем самым принося ему несчастье и тревожное чувство.

"Когда девушка делает такую прическу, она словно заплетает порчу в свои волосы", - особо отметил Носков.

В то же время, если вы раньше заплетали косу вокруг головы, мистик советует очиститься от духов. Для этого нужно взять несколько лепестков засохшего цветка ромашки, добавить их в шампунь и два раза помыть голову приговаривая "Дух уйди, счастье приди". При этом очень важно после второго мытья волос заплести себе две обычных косички и вставить в них те же сушеные ромашки. Когда пройдет два часа, нужно будет вытащить цветы из волос и на следующий день сжечь их, тем самым попрощавшись с духом, передает vladtime.

Добавим, что обычная коса является настоящим оберегом от негативной энергии окружающих людей.

И еще: если вы путаетесь в своих мыслях, не знаете, какое решение принять, то просто возьмите расческу и расчешите волосы — все сразу станет понятным.

А если хотите привлечь удачу в деньгах, в период растущей Луны ходите с собранными в хвост волосами на затылке. Чем выше будет хвост, тем лучше. С его помощью вы сможете установить крепкую энергетическую связь с Луной, словно ваш хвост — антенна.

Читайте такжеКоса в стиле бохо: как заплести самую модную косу - фотоНапомним, ранее сообщалось, французская стрижка под мальчика с необычным названием гарсон, за которой тянется 100-летняя история, обладает невероятным магнетизмом. Особенной загадочности и очарования женщинам придает удлиненный вариант гарсона. Удлиненный гарсон должен был появится хотя бы потому, что в отличие от классического короткого варианта, подходит практически всем женщинам любого возраста. В зависимости от укладки, стрижка может превратить женщину в свободолюбивую хулиганку или утонченную элегантную даму.

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