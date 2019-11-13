Удлиненный гарсон – модная французская стрижка, которая научит любить себя - фото

Французская стрижка под мальчика с необычным названием гарсон, за которой тянется 100-летняя история, обладает невероятным магнетизмом. Особенной загадочности и очарования женщинам придает удлиненный вариант гарсона.

Удлиненный гарсон должен был появится хотя бы потому, что в отличие от классического короткого варианта, подходит практически всем женщинам любого возраста. В зависимости от укладки, стрижка может превратить женщину в свободолюбивую хулиганку или утонченную элегантную даму.

Несомненным плюсом стрижки удлиненный гарсон является то, что обновлять ее у парикмахера можно раз в несколько месяцев. Отросшие волосы хорошо сохраняют форму прически, тем более что удлиненные виски и челка только добавят образу женственности и кокетливости.

Стрижка удлиненный гарсон спустя годы сохранила свою актуальность, а в 2019 году стала очень популярной благодаря возможности воплотить на голове самые невероятные фантазии. Удлиненный гарсон – это каждое утро чистый холст, на котором каждый раз вы можете создать новую себя.

Удлиненный гарсон 2019: особенности

Уединённый гарсон похож на классический боб, но характеризуется большим объемом на затылке и по бокам.

Причёска удлиненный гарсон отлично скрывает торчащие ушки, делает лицо более гармоничным и мягким.

Стрижка удлиненный гарсон – это обязательная градуировка, которая добавляет объема и пышности шевелюре.

Челка: наиболее удачно удлиненный гарсон смотрится с удлиненной челкой.

Удлиненный гарсон 2019: кому подходит

Стрижка гарсон на среднюю длину идеально подходит обладательницам вытянутой формы овала лица, а также тем, у кого лицо квадратное и треугольное.

Удлиненный гарсон с челкой и асимметрией легко вытянет круглое лицо.

Стрижка гарсон на средние волосы – отличное решение для волнистых, плотных и жестких волос.

Удлиненный гарсон 2019: модные варианты укладки

Лохматость

Идеальным вариантом для укладки стрижки на средние волосы гарсон будет легкий беспорядок. Для этого вам понадобится пенка для укладки и фен: вначале следует нанести пенку на влажные волосы, потом волосы взъерошить и высушить.

На бок

Укладка стрижки удлиненный боб на одну сторону хорошо подойдет обладательницам круглого и квадратного лица. Вначале волосы нужно высушить при помощи круглой щетки. Потом волосы укладывают на выбранную сторону и фиксируют лаком.

И еще. Французская стрижка гарсон научит вас любить себя – легкие ниспадающие локоны сделают ваше лицо хрупким и изящным, а походка станет уверенной, как у настоящих француженок.

Главред собрал стильные варианты стрижки удлиненный гарсон из Instagram.

Читайте такжеТОП-6 модных стрижек для женщин после 50 лет, которые отлично молодят - фотоНапомним, ранее сообщалось, женская стрижка на короткие волосы под горшок на вид – очень простая, без излишеств, но доверить ее выполнение стоит только настоящему профи, ведь линии важны как никогда. А еще короткая женская стрижка под горшок – это невероятный акцент на глаза, которые, словно два океана, завораживают мир.