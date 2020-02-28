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Коли високосний рік – як визначити, що не можна робити 29 лютого

28 февраля 2020, 11:37

Який рік – високосний і як його визначити, що не можна робити у високосний рік, дізнався Главред.

Чому існує високосний день – який рік високосний и що не можна робити
Чому існує високосний день – який рік високосний и що не можна робити / 1zoom.ru

Чому існує високосний день – 29 лютого, на це існує дві відповіді: наукова та міфологічна. Главред вирішив написати про обидві, щоб люди самі обрали, яка їм більш до смаку.

А про те, що не можна робити у високосний рік 2020 – прикмети і забобони – читайте у нашому матеріалі Що таке високосний рік – що не можна робити і чому.

Високосний рік – коли з’явився: науковий варіант

Запровадили високосний рік у Римській імперії. Александрійскькі астрономи на чолі з Созигеном вирахували, що Земля обертається навколо Сонця не за 365 днів – а за 365 днів та ще 6 годин. Відтак кожні чотири роки набігало по податковій добі.

Читайте также29 февраля – какой сегодня праздник: что делать в Касьянов деньТак і з’явився високосний день – 29 лютого.

Новий календар офіційно запровадив Юлій Цезар, на честь якого той і назвали Юліанським.

А в 1582 році Папа римський Григорій ІІІ запровадив календар Григоріанський, у якому раз на 4 роки також є високосні роки. Україна на Григорианський календар перейшла 16 лютого 1918 року.

Високосний рік – як визначити

Високосний рік – коли він настає? Кожні чотири роки.

А визначити його можна, якщо знати правило: число року має одночасно ділитися на 4, 100 та 400. Тобто 2000 та 2020 – ці роки високосні. Наступний високосний рік – 2024-й.

А ось, наприклад, 1900, 2019 або 2100 – не високосні: вони не діляться на 400.

Рік Касіяна – міфологічний варіант

У народі появу високосного року пов’язували зі святим Касіяном та святим Миколаєм. Мовляв, перший не допоміг селянину у біді – бо пожалкував свій парадний наряд, у кому йшов на зустріч до Бога. А ось святий Миколай забруднився, проте допоміг чоловікові.

Читайте такжеВеликий піст 2020 – календар харчування, меню, рецепти прості і ситніЗа це Господь повелів величати святого Миколая чотири рази протягом одного року, а Касіяна – лише один раз на чотири роки. Докладніше можна дізнатися в нашому матеріалі 22 травня – яке свято сьогодні: чим допомагає Святий Миколай.

За прикметами, Касіянів день 29 лютого – найгірший і найнебезпечніший день високосного року. За що не візьмешся цього дня – ні в чому не буде везіння.

Недарма, й самого Касіяна зображали потворним на вигляд, особливо підкреслюючи, що погляд у нього злий та заздрісний. Є навіть такий вираз: "Чом ти Касіяном дивишся?" – про людей, що дивляться з-під лоба.

Заміж у високосний рік – за та проти

Забобони стверджують: заміж у високосний рік виходити неможна. Не буде, мовляв, молодим щастя. Ще древні греки дотримувалися цього правила.

А ось у XIX столітті з’явилася нова традиція: в Ірландії високосний рік став роком, коли жінка могла сама освідчитися чоловікові та запропонувати йому шлюб. Є навіть така стрічка Заміж у високосний рік (фільм 2010 року), де ця традиція добре обіграна.

Високосний рік – що не можна робити

  • вінчатися та грати весілля – тільки в окремі дні;
  • вагітніти та народжувати дітей;
  • купувати квартиру чи будувати житло;
  • змінювати роботи чи власну справу розпочинати;
  • купувати та продавати тварин – хворіти будуть чи втечуть;
  • хвалитися чи розповідати про важливі плани;
  • сіяти та садити.

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Високосный год приметы
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