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Что делать, чтобы деньги водились и что нельзя хранить в кошельке

9 апреля 2020, 15:20

Какие есть совета, чтобы деньги водились и что делать, чтобы деньги не уходили из дома – подскажут верные приметы.

Как сложить купюру, чтобы деньги водились и не уходили - точный способ
Как сложить купюру, чтобы деньги водились и не уходили - точный способ / УНИАН

Впереди Лазарева суббота и Вербное воскресенье, когда привлечь деньги в свою жизнь можно с помощью обычной вербочки. Об этом мы уже писали в нашем материале Лазарева суббота – как освятить вербу дома и заговорить ее на деньги: там описан и ритуал на деньги, и заговор на деньги, и даже молитва, чтобы деньги водились.

Однако даже без пасхальных праздников можно привлечь в дом деньги – надо просто правильно сложить купюру и оставить ту в кошельке.

Лучше, если это будет доллар, сложенный треугольником. Курс доллара в Украине снова растет – и такая мощная энергетика подъема будет напитывать и остальные купюры в кошельке, привлекая деньги в жизнь человека. Видео-инструкция, как сложить доллар треугольником, чтобы привлекать деньги – в конце новости

К слову, деньги нельзя сгибать пополам – этим человек как бы "переполовинивает" их стоимость.

В идеале проводить ритуал на деньги лучше на обновленную и растущую Луну – то есть с 23-24 апреля. А пока что можно просто потренироваться.

Читайте такжеУбывающая и растущая Луна: как привлечь в жизнь деньги, любовь и удачуИ заодно – убрать из кошелька все лишнее. Что категорически запрещено хранить в кошельке, чтобы не отпугнуть деньги:

  • магазинные чеки – это символы растрат;
  • фото родных – чтобы деньги к ним не "ревновали";
  • бесполезные бумажки, вроде фантиков и использованных билетиков – они как бы обесценивают сами деньги;
  • кошелек не должен быть пустым – все, что умножается на ноль, равно нулю, так что даже в черный день стоит держать в кошельке пару банкнот.

Значение имеет и цвет кошелька – лучше выбирать портмоне черного или серого, красного, коричневого, желтого золотистого цвета. С другой стороны, все оттенки зеленого или голубого символизируют воду – из кошелька такого цвета деньги легко "утекают" прочь.

Как сложить доллар треугольником – видео-инструкция

деньги приметы
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