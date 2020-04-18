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Как загорать во время пандемии: найден безопасный способ

18 апреля 2020, 00:37

Социальное дистанцирование может потребоваться до 2022 года.

пляж
На пляже предлагают установить плексигласовые экраны/ Фото pixabay.com

Пандемия китайского коронавируса COVID-19 внесла серьезные коррективы в нашу обычную жизнь. В частности, с начала карантина люди не только меньше общаются, но и стараются держать друг с другом дистанцию не меньше метра.

Тем не менее острый период атаки коронавируса рано или поздно  закончится, однако шансы заразится все равно останутся. Дизайнеры итальянской компании Nuova Neon Group Due уже сейчас задумались над тем, как сделать так, чтобы несмотря на коронавирус этим летом люди все же могли безопасно загорать, не боясь при этом заболеть.

В частности, они предложили установить на пляжах плексигласовые экраны, которые используются в аптеках и банковских кассах. Предполагается, что стены будут иметь двухметровую высоту и образовывать кабинки для отдыхающих, передает The Sun.

Идея дизайнеров вызвала критику итальянских спасателей.

"Люди просто умрут от обезвоживания, оказавшись там в жаркую погоду", – заявил президент спасательного кооператива Римини Мауро.

Однако эксперты не исключают, что подобные идеи станут нормой после пандемии коронавируса, ведь социальное дистанцирование может потребоваться до 2022 года.

Напомним, ранее ученые выяснили, что витамин D, от недостатка которого мы так страдаем в осенне-зимний период, играет не последнюю роль в борьбе против смертоносного коронавируса COVID-19.

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