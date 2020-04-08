Назван лучший витамин в борьбе против COVID-19

Витамин D играет огромную роль в профилактике инфекций грудной клетки / Фото pixabay.com

Витамин D, от недостатка которого мы так страдаем в осенне-зимний период, как оказалось, играет не последнюю роль в борьбе против смертоносного коронавируса COVID-19, которым заразились уже более 1,3 миллиона человек во всем мире.

Ученые из TILDA (The Irish Longitudinal Study on Ageing) в Дублине провели исследование и выяснили, что витамин D имеет важное значение при профилактике респираторных инфекций и укреплении иммунитете. Кроме того, "солнечный" витамин (так называют витамин D) влияет на сокращение использования антибиотиков в случае болезни, передает Медик форум.

По данным TILDA, дефицит витамина D наблюдается у 47% людей старше 85 лет в зимний период и у 27% людей старше 70 лет, которые часто страдают из-за респираторных заболеваний. Кроме того, один из восьми человек старше 50 лет испытывает дефицит этого витамина в течение всего года. Причем только 4% мужчин и 15% женщин принимают "солнце в таблетках".

Профессор Роуз Энн Кенни заявила, что витамин D играет огромную роль в профилактике инфекций грудной клетки, особенно у пожилых людей. В частности, по результатам одного из исследований выяснилось, что витамин D снизил риск развития инфекций грудной клетки наполовину.

"Тем, кто входит в группы риска осложнений от коронавируса, следует убедиться, что у них есть достаточное количество витамина D. Этот микроэлемент поможет сохранить здоровье в нынешнем кризисе пандемии коронавируса", - отметила эксперт.

Витамин D в продуктах

Витамином D богаты некоторые продукты питания. В частности, он содержится в печени трески, всех сортах жирной морской рыбы, креветках, красной икре, желтке куриного яйца, говяжей печени, цельном молоке, масле, сыре, консервированных сардинах, консервированном тунце, грибах. К слову, витамины из продуктов питания усваиваются гораздо лучше, чем синтетические.

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