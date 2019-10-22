Витамин D: эксперты рассказали, стоит ли зимой принимать "солнце в таблетках"

Витамин D в таблетках принимают только по назначению врача / Фото: deccanchronicle.com

Летом мы жалуемся на палящее солнце, осенью и зимой – страдаем от недостатка солнечного света. Не секрет, что хмурые пейзажи и пасмурная погода влияют на настроение, работоспособность и что самое главное - на здоровье. В частности, в холодное время года мы недополучаем витамин D. Эксперты ответили на вопросы, нужно ли принимать витамин D в виде таблеток и как это делать.

Чем опасен недостаток витамина D

Витамин D - это жирорастворимое биологически активное вещество, основная роль которого - обеспечивать всасывание кальция и фтора из пищи в тонком кишечнике. При недостатке витамина D у детей раннего возраста развивается рахит, а позже может появиться сахарный диабет, ожирение, аутоиммунные, онкологические, сердечно-сосудистые, атопические заболевания, псориаз, а также воспаление кишечника, пишет Экспресс-газета.

Суточная норма витамина D

Суточная норма потребления витамина D составляет:

детям 6-11 мес — 10 мкг (400 МЕ);

детям старше года и взрослым — 15 мкг (600МЕ) вне зависимости от пола.

Витамин D в таблетках принимают только по назначению врача

Витамин D синтезируется в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей, и солнце - самый простой и естественный способ восполнения этого витамина. Летом с этим не возникает проблем, а вот осенью и зимой организму нужно помогать. Многие считают, что поход в солярий поможет восполнить недостаток витамина D. Однако, это ошибочное мнение. Дело в том, что на самом деле солярий не заменяет солнце, а темная кожа снижает проникновение ультрафиолетовых лучей, что, напротив, приведет к снижению выработки витамина D.

Прием витамина D в таблетках также может иметь негативные последствия. Поэтому прежде чем бежать в аптеку, нужно обязательно нужно сдать кровь на наличие витамина D в организме. И только после этого в случае необходимости пить витамин D в строго определенных дозах, рекомендованных врачом. Если принимать витамин "на глаз", можно нарушить обмен кальция, который начнет откладываться в органах и тканях. В результате пострадают почки и суставы.

Витамин D в продуктах

Витамином D богаты некоторые продукты питания. В частности, он содержится в печени трески, всех сортах жирной морской рыбы, креветках, красной икре, желтке куриного яйца, говяжей печени, цельном молоке, масле, сыре, консервированных сардинах, консервированном тунце, грибах. К слову, витамины из продуктов питания усваиваются гораздо лучше, чем синтетические.

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Напомним, ранее педиатр, кандидат медицинских наук, ведущий программы Школа доктора Комаровского Евгений Комаровский сообщил, что поливитамины, как правило, нужно включать в рацион детей, если нет возможности купить качественные продукты.

Как сообщал Главред, эксперты западные специалисты в области антиэйдж-терапии назвали один из лучших витаминов молодости после 40 лет.