Поливитамины нужны в одном случае - доктор Комаровский

Как правильно, поливитамины нужны в одном случае, сообщил Евгений Комаровский / instagram.com/doctor_komarovskiy

Педиатр, кандидат медицинских наук, ведущий программы Школа доктора Комаровского Евгений Комаровский сообщил, что поливитамины, как правило, нужно включать в рацион детей, если нет возможности купить качественные продукты.

Во Всемирной организации здравоохранения советуют вместо покупки витаминных комплексов отдать предпочтение правильному питаю - разнообразному и полноценному, поделился эксперт в Instagram.

Медик добавил, что в меню ребенка должны входить рыба, мясо, крупы, качественная молочка, фрукты и овощи - при таком рационе поливитамины не нужны.

Читайте также"Это диагноз": Комаровский возмутился из-за пресс-марафона Зеленского"…Как правило, поливитамины нужны тогда, когда у нас есть проблемы с тем, чтобы купить качественные продукты питания", - отметил педиатр.

Ранее Евгений Комаровский предупредил, что детям, которые не умеют сплевывать, нельзя чистить зубы пастой с фтором. Врач подчеркнул, что малышам нельзя разрешать есть фтор.