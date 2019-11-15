Как облегчить кашель: Комаровский назвал простые способы

Для облегчения кашля нужно обеспечить подходящий микроклимат, посоветовал Евгений Комаровский / УНИАН

Кашель в домашних условиях можно облегчить, для этого, в частности, нужно сделать воздух в помещении прохладным и не сухим и следить за носовым дыханием.

Чтобы облегчить кашель нужно пить много теплой жидкости, найти того, кто поставит диагноз и одеться потеплее, посоветовал врач и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский в Instagram.

По его словам, нужно следить за тем, чтобы при кашле было носовое дыхание - нужно часто промывать нос солевыми растворами и, "если совсем невмоготу", использовать сосудосуживающие средства.

"Сделайте все, чтобы в помещении был чистый, прохладный (16-20 градусов) и не сухой воздух (относительная влажность 40-70%)", - отметил медик.

Для облегчения кашля нужно обеспечить подходящий микроклимат, посоветовал Евгений Комаровский / Скриншот

Ранее Евгений Комаровский в своей программе Школа доктора Комаровского рассказал, что кашель - симптом какой-то болезни, поэтому нельзя лечить кашель, а можно бороться с болезнью, которая сопровождается кашлем.