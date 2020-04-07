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Ученые выяснили, что является предвестником смерти от COVID-19

7 апреля 2020, 07:39

Чем ниже уровень тромбоцитов в крови больных, тем более трагичным может быть результат.

Коронавирус
Смерть от коронавируса можно предсказать / flickr.com/photos/niaid/albums

Течение опасной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, оказалось, можно предсказать. По версии итальянских медиков на тот факт, в какой форме будет протекать болезнь, а также грозит ли пациенту летальный исход, влияет уровень тромбоцитов.

В медицинской среде показатель уровня тромбоцитов часто используют в качестве маркера ухудшения состояния больного – на его основании оценивают состояние пациента и принимают решения, что делать дальше. Об этом пишут Известия со ссылкой на исследование медиков из Университета Вероны и университетской клиники Падуи, проведенное совместно с коллегами из США.

В частности, в Италии проанализировали истории болезни 1779 пациентов, 399 (22,4%) из них находились в тяжелом состоянии. У всех уровень тромбоцитов резко упал перед смертью от Ковид-19.

Тромбоциты влияют на сохранение жидкого состояния крови, остановку кровотечений при повреждениях стенок сосудов и растворение тромбов, пояснил научный сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ России Давид Наимзада. По его словам, нарушение этой системы свидетельствует о резком ухудшении работы всего организма.

Таким образом, ученые предлагают использовать показатель уровня тромбоцитов в крови как маркер потенциальной угрозы смерти и ухудшения течения болезни COVID-19.

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Как сообщал Главред, ранее ученый назвал новый необычный симптом коронавируса. Неожиданное проявление болезни удалось выяснить благодаря поисковым запросам в Google. В то же время во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что самый первый симптом заражения китайским вирусом - это резкое повышение температуры тела.

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