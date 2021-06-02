УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

16 часов в ванне: блогерша поразила результатом неожиданного эксперимента

2 июня 2021, 12:57
Прослушать новость
Остановить

Msdanalee показала, как изменилась ее кожа после длительного пребывания в водной среде.

Ванна
Стали известны результаты эксперимента в ванне / УНИАН

Блогерша под ником Msdanalee провела неожиданный эксперимент с длительным пребыванием в наполненной водой ванной и поделилась результатами.

Девушка провела в ванне 16 часов после чего сообщила в TikTok о разительных изменениях своего тела.

В частности, на опубликованных кадрах Msdanalee показала, как изменилась ее кожа после длительного пребывания в водной среде.

Отметим, что на ступнях темнокожей блогерши появилось множество морщин, а кожа стала бело-серого цвета.

При этом кожа на ступнях Msdanalee изменились практически до неузнаваемости.

"Боже мой. Посоветуйте, как мне быстро вернуть свои ноги, пожалуйста" – написала блогерша под опубликованным изображением.

Читайте такжеСкандал в Киеве: полицейские усмиряли устроивших погром в квартире блогеров

/ TtikTok.com/@msdanalee

По словам Msdanalee она провела в ванне рекордное время случайно. В то же время засомневались, как так случилось, что девушка случайно провела в ванной до 16 часов?

@msdanalee

What an accidental 16hr bath looks like! ? helpppppp #nyc#fypシ#feet#feetpose#viral

♬ Twerkulator - City Girls

Читайте такжеБлогер Ивангай обвинил Дудя в цензуре интервью из-за слов о войне с РФ

Напомним, ранее в Сети вспыхнул скандал из-за романа 8-летней модели из Киева Миланы Маханец с 13-летним блогером Павлом Паем.

Ученица начальных классов в соцсетях хвастается своими отношениями с подростком, при этом мать девочки активно раскручивает Instagram-карьеру своей дочери

блогеры
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Как поздравить с Красной горкой – открытки и текстыКак поздравить с Красной горкой – открытки и тексты В моду на лето 2021 входят безумные и чрезвычайно удобные женские сандалии рыбакаВ моду на лето 2021 входят безумные и чрезвычайно удобные женские сандалии рыбака Гороскоп на 26 мая 2021 всех знаков Зодиака: кому ждать побед на трех фронтахГороскоп на 26 мая 2021 всех знаков Зодиака: кому ждать побед на трех фронтах Украинская певица заинтриговала признанием о романе с Позитивом на работеУкраинская певица заинтриговала признанием о романе с Позитивом на работе Рак кишечника: ученые назвали напиток, который удваивает рискРак кишечника: ученые назвали напиток, который удваивает риск

Последние новости

13:16

Когда День друзей и День дружбы в 2021 году и как отмечать

13:16

Руководительница первой украинской киношколы Алена Тимошенко указала на плюсы неформального образования

13:14

Громившая квартиры блогерша пыталась убить себя: полицейские узнали причину

13:04

В Киеве проходит юбилейный фестиваль "Молодость": любопытные факты

12:57

16 часов в ванне: блогерша поразила результатом неожиданного эксперимента Видео

Реклама
12:55

Моя улюблена Страшко: сюжет и новый трейлер сериала на 1+1

12:54

"Не пытайтесь это повторить": авторы Far Cry 6 выпустили серию юмористических видео Видео

12:49

Стало известно, сколько стоит обнаженная фотосессия Ани Лорак

12:44

Кровавая поездка: в Киеве мужчина на самокате напоролся грудью на металл Видео

12:30

Манипуляции на экологии в Украине приобретают угрожающие масштабы - экологи

12:24

Apple начала продажи меток AirTag в Украине Видео

12:08

Беспрецедентный контракт: Метинвест и порт Южный договорились о перевалке груза

12:06

Гороскоп на завтра 3 июня 2021 всех знаков Зодиака: успех в интиме и отказ от мяса, рыбы и молочки Видео

12:01

Экологи бьют тревогу: в Украине участились случаи экотерроризма (видео)

11:58

Новый удар циклона: на какие регионы Украины обрушатся дожди с грозами Видео

11:49

Украинцам станет сложнее попасть в Турцию: скоро начнут действовать новые правила Видео

11:47

В Украину завезли курятину с сальмонеллой: у какой компании опасно покупать Видео

11:34

Организаторы Atlas Weekend ответили на скандал с участием Меладзе в фестивале

11:29

Минск насолил Киеву: советует не использовать воздушное пространство Украины Видео

11:15

"Мамочки и дети плакали": под Херсоном из-за аварии пяти авто пострадали 6 ребят Видео

Реклама
10:57

Гороскоп на 2 июня 2021 всех знаков Зодиака: денежный прокол и запретные покупки Видео

10:53

Атака белой плесени: врачи предупредили об опасности новой заразы Видео

10:30

Одруження наосліп 2021: Вячеслав Узелков впервые после развода покажет новую невесту

10:26

Netflix отреагировал на скандал с украинцами-нацистами в фильме Брат 2

10:05

Милованов заполучил важный пост в Укроборонпроме

10:01

Рак головы и шеи: четыре первых предупреждающих знака на лице Видео

09:52

"Глупые обвинения": у Лаврова закатили истерику из-за позиции США по Донбассу Видео

09:33

Укрпочта продала церковь "раскольникам" – названа сумма

09:14

В Украине бушует непогода: где и когда ждать нового удара стихии Видео

08:41

Зачистка флангов: чем Медведчуку и Порошенко грозят "пленки" Медведчука мнение

08:20

Суточное число новых заражений коронавирусом выросло - Минздрав Видео

08:13

"Нецензурные фото и шантаж": одесский судья пожаловался на террор со стороны "жены"

07:54

Охота на маньяка: в Днепре мстители подожгли и закопали "педофила" Видео

07:50

Высокое давление: четыре физических признака, которые говорят о критическом состоянии Видео

07:45

Помогает ли кофе справиться с недосыпом - ответ ученых Видео

07:25

Лукашенко предложил отдать Протасевича боевикам "ЛНР" и заговорил о смертной казни Видео

07:01

"Какая кошечка": солистка Little Big показала грудь в сексуальном наряде

06:50

В Конгрессе США требуют жестко ударить санкциями по Северному потоку-2 из-за Украины Видео

06:49

"Вовина деревня" на ВДНХ рискует стать кузницей кадров на экспорт мнение

06:30

Когда будет Троицкая родительская суббота 2021: дата, традиции и запреты Видео

Реклама
06:05

Египетская жара в Украине: астролог рассказал, какой будет погода летом 2021-го

05:34

Новая вспышка COVID-19 в Украине: эксперт назвал неожиданные сроки Видео

04:23

В моде немного пикантные и необыкновенные летние юбки миди, в которых чувствуешь себя королевой Фото Видео

03:51

В США объяснили потакание Байдена Путину и упомянули Украину Видео

03:36

Как правильно пишется: как-будто или как будто

03:02

Как защититься от мошенников в Сети: подросткам дали важные советы

02:14

Летняя диета на овощах и фруктах: меню и вкусные рецепты Видео

00:51

Как уменьшить признаки старения - ответ ученых Видео

00:19

Голая модель Victoria's Secret развратно позировала в душе

00:00

Почему нельзя смотреть в зеркало ночью: приметы, которые уберегут от несчастья Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять