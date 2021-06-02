16 часов в ванне: блогерша поразила результатом неожиданного эксперимента

Стали известны результаты эксперимента в ванне / УНИАН

Блогерша под ником Msdanalee провела неожиданный эксперимент с длительным пребыванием в наполненной водой ванной и поделилась результатами.

Девушка провела в ванне 16 часов после чего сообщила в TikTok о разительных изменениях своего тела.

В частности, на опубликованных кадрах Msdanalee показала, как изменилась ее кожа после длительного пребывания в водной среде.

Отметим, что на ступнях темнокожей блогерши появилось множество морщин, а кожа стала бело-серого цвета.

При этом кожа на ступнях Msdanalee изменились практически до неузнаваемости.

"Боже мой. Посоветуйте, как мне быстро вернуть свои ноги, пожалуйста" – написала блогерша под опубликованным изображением.

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/ TtikTok.com/@msdanalee

По словам Msdanalee она провела в ванне рекордное время случайно. В то же время засомневались, как так случилось, что девушка случайно провела в ванной до 16 часов?

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