Как спастись от похмелья: проверенные способы

Чтобы не страдать от похмелья, нужно просто не пить или пить умеренно. Но огромное количество людей бурно проводят новогодние праздники и следующее утро для них начинается очень тяжело.

Во всем виноват, так называемый, синдром похмелья, который у каждого человека проявляется по-своему: у кого-то болит голова и появляется головокружение, кого-то мучает сильная жажда, некоторых раздражают звуки.

В любом случае сильное похмелье приносит массу неприятных ощущений. И тогда возникает вопрос — как лечить похмелье?

Предлагаем вам несколько простых, но эффективных рецептов избавления от похмелья.

В первую очередь, начните с рассольчика. Если же под рукой такого не окажется, тогда может вам поможет мед, который считается один из самых эффективных способов выведения алкогольных токсинов.

Если же вам так и не стало легче? прийти в себя вам поможет холодный душ. Только не переусердствуйте, для неподготовленного организма слишком холодный душ может спровоцировать простудные заболевания, ведь наутро после обильных возлияний наш иммунитет несколько ослаблен.

Кроме того, можете принять ванну с маслами розмарина и лаванды. Температура воды – 35-37 градусов. Во время этой процедуры из организма активно выводятся токсины.

Дальше советуем заняться спортом. В самый раз будет активная гимнастика и упражнения на растяжку. Сделав несложные упражнения, организм насытится кислородом и придет в тонус. Не нужно поднимать штангу весом в центнер или до седьмого пота качать пресс. Вам ведь нужно всего лишь взбодриться.

Еще хороший способ избавления от похмелья – это сходить в баню или в сауну. Кстати, новогодние праздники как раз к этому располагают. Можно немного попариться с веником, однако, не поддавать слишком много жару, чтобы не напрягать сердечно-сосудистую систему. После бани хорошо пойдет крепкий чай с лимоном.

Избавиться от похмелья поможет еда. У многих людей в таком состоянии просыпается зверский аппетит. Позавтракайте цитрусовыми и бананами. Первые — выводят токсины, а вторые содержат калий, который важен для правильного распределения жидкости в организме.

Позвольте себе также на завтрак аппетитную яичницу с беконом! Сытный завтрак придаст сил, а аромат свежего чая с лимоном не даст уснуть.

Вместе с завтраком можете съесть немного свежей зелени.

В случае, если организм наутро с похмелья неспособен принимать какую-либо еду, подкрепитесь квашеной капустой. Кислая капуста активизирует пищеварение, и таким образом вы сможете избавиться от вредных шлаков, отравляющих ваш организм изнутри.

Еще один весьма распространенный способ, но подходящий далеко не всем и не всегда. Если наутро вы чувствуете, что, извините за выражение, скоро сдохнете, то вам прямой путь к опохмелу.

Как бы вам этого ни хотелось, но если вы ощущаете дикое сердцебиение, сильную головную боль, головокружение, то вам необходимо срочно опохмелиться. Во время сильнейшего похмелья стенки кровеносных сосудов сужаются так, что могут вызвать остановку сердца, поэтому, чтобы их расширить, придется принять на грудь.

Самые действенные рецепты: тарелочка супа или борща, 100 грамм водки за два раза; 1- 2 бутылки легкого пива, но не больше; коктейль "Кровавая Мери" — водка с томатным соком, который содержит витамин C.

Дома вылечить похмелье можно с помощью коктейля с забавным названием "Промывка для поросенка". Как его приготовить? Понадобятся сок половины лимона, минералка (200 мл) и немного (50 мл) белого вина. Их надо смешать и выпить залпом.

Кроме того, от похмелья вам помогут специальные препараты. Но прежде чем их принимать, внимательно прочитайте инструкцию, так как у них есть противопоказания.

А также можно воспользоваться домашними рецептами:

— Пожевать кусочек коры ивы, несколько семян кардамона или тмина, петрушку;

—Съесть несколько порций мороженого;

— Выпить напиток из цикория;

— Выпить пару стаканов кока-колы (до сих пор остается непонятным воздействие этого напитка, но при похмелье помогает).

И напоследок: если все советы относительно того, как вылечить похмелье, не помогают в течение 6 часов (не становится легче), появляется боль в груди, желудке, не проходит рвота – лучше обратиться к врачу.

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