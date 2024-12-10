5 неожиданных способов, как использовать вощеную бумагу: некоторые варианты удивят

Вощеную бумагу можно использовать не только во время приготовления пищи. На самом деле такой предмет может помочь выполнять много другой домашней работы.

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Как использовать вощеную бумагу/ коллаж: Главред, фото: скрин

Вы узнаете:

Что такое вощеная бумага

Как использовать вощеную бумагу вне кухни

Дома у многих людей есть рулон с вощеной бумагой. Но мы привыкли использовать ее по прямому назначению - во время приготовления пищи. Однако на самом деле такую бумагу можно использовать не только на кухне.

Вощеная бумага - это бумага, которая покрыта безопасным для пищевых продуктов парафиновым воском. Восковое покрытие является влагостойким и антипригарным. Однако если ее поместить в духовку, то она может расплавиться или начать дымиться, поскольку не является термостойкой, как пергаментная бумага. Как правило, вощеную бумагу можно безопасно использовать в духовке, если она полностью покрыта тестом для пирога.

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О 5 неожиданных способах использования бумаги для выпечки вне кухни рассказывает Главред со ссылкой на сайт marthastewart.com.

1. Сделать краны блестящими

С помощью вощеной бумаги можно сделать кухонный кран чистым и блестящим. Для этого нужно отполировать его куском вощеной бумаги.

2. Застилание ящиков и полок

Также можно использовать такую бумагу, чтобы застелить ящики и полки, особенно на кухне и в ванной комнате. Это защитит поверхности от пятен, загрязнений, разлитой жидкости и т.д. и значительно облегчит очистку. Так же можно застелить полки холодильника, если вы хотите, чтобы они меньше пачкались.

3. Хранение серебра

Настоящее серебро уязвимо к потемнению. Предотвратить это можно, если хранить серебряные украшения и другие предметы из этого металла в вощеной бумаге.

4. Защитить предметы от повреждения

Чтобы различные предметы - например, чашки, миски, книги и т.д. - не повредились во время хранения, можно переложить эти предметы вощеной бумагой. В таком случае они будут лучше храниться и не будут наносить вред друг другу.

5. Очистить утюг

Также вощеная бумага может помочь очистить утюг. Для этого нужно посыпать эту бумагу солью и пройтись по ней утюгом.

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Что известно о сайте MarthaStewart.com? На сайте MarthaStewart.com публикуются рецепты, идеи проектов своими руками, идеи для садоводства, простые развлекательные советы, советы по красоте и вдохновению для свадьбы. Также там можно найти советы по дизайну и уборке. Основательница сайта Марта Стюарт – предприниматель, автор 99 книг о образе жизни, ведущая телешоу, получившая награду "Эмми", и создатель первой многоканальной компании о стиле жизни Martha Stewart Living Omnimedia.

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