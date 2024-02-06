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Безумная оптическая иллюзия: только гений сможет за 5 секунд найти лишнее число

Юрий Берендий
6 февраля 2024, 19:45
Только самые внимательные люди смогут заметить число, которое отличается от других за 5 секунд. Оптическая иллюзия, которая поможет проверить ваше зрение.
Безумная оптическая иллюзия: только гений сможет за 5 секунд найти лишнее число
Сможете ли вы найти число на картинке, которое отличается от других за 5 секунд? / Коллаж Главред, фото: YouTube, ua.depositphotos.com

Оптические иллюзии - это специальные визуальные эффекты, которые искажают восприятие объектов или пространства, заставляя наш мозг воспринимать их иначе, чем они есть на самом деле. Эти эффекты могут быть созданы с помощью геометрических форм, цветов, света и теней.

Оптические иллюзии не только интересно разгадывать, но и они могут стать отличным способом повысить вашу креативность и улучшить психическое самочувствие.

Регулярная практика таких задач способна улучшить когнитивные способности, тем самым предотвращая снижение когнитивных функций у пожилых людей, пишет Jagranjosh.

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Безумная оптическая иллюзия: только гений сможет за 5 секунд найти лишнее число
Сможете ли вы найти число на картинке, которое отличается от других за 5 секунд? / Фото: YouTube

На картинке выше изображена сетка, заполненная числом 89. Однако на сетке есть и другое число. Задача состоит в том, чтобы найти это число за 5 секунд. Это задание - хорошая возможность проверить остроту вашего зрения.

Люди с лучшими зрительными навыками смогут найти другое число быстрее других.

Поздравляем тех, кто успешно нашел правильный ответ; у вас отличное внимание к деталям.

Те, кто не смог найти число, которое отличается от других, могут ознакомиться с разгадкой ниже.

Безумная оптическая иллюзия: только гений сможет за 5 секунд найти лишнее число
Правильный ответ / фото: YouTube

Число, которое отличается от других - 88, и его местонахождение обозначено красным кружочком на картинке. Если вам понравилась эта оптическая иллюзия, не забудьте попробовать еще несколько заданий.

В снегу скрыт автомобиль, и только внимательные наблюдатели могут его заметить. Проверьте свою внимательность с помощью этой оптической иллюзии.

Также, сможете ли вы найти коварную змею, которая замаскировалась среди стада жирафов, всего за 15 секунд?

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