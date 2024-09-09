Будет блестеть, как новая: чем отмыть сгоревшую кастрюлю

Приготовление пищи всегда сопровождается мытьем посуды, и если вымыть тарелки не такая уж проблема, то многие хозяйки часто тратят часы в поиске метода, как убрать пригоревший нагар из кастрюли.
Home Made Simple поделилось самыми эффективными лайфхаками, чем можно очистить кастрюлю внутри и снаружи после не совсем удачного приготовления ужина.
Прежде всего, снимите все пригоревшие кусочки осторожно, чтобы не повредить поверхность посуды. Если у вас чувствительная поверхность, например антипригарная, керамическая или медная, избегайте использования агрессивных скребков.
После этого, даже если у вас возникает сомнение, можно ли отмыть кастрюлю от гари, стоит попробовать несколько эффективных методов. Наполните кастрюлю горячей водой и добавьте концентрированное моющее средство для посуды. Замочите на ночь, а затем попробуйте очистить кастрюлю деревянной ложкой. Этот способ подойдет даже в том случае, если вы не знаете, как отмыть пригоревшую пищу в эмалированной кастрюле. Ведь поверхность посуды не повредится.
Если замачивание не помогло, вскипятите мыльную воду прямо в кастрюле. Дайте ей прокипеть 5-10 минут, остудите, и вымойте посуду мягкой губкой. Важно, что этот способ подходит и тогда, когда вы ищете, чем отмыть сильно пригоревшую кастрюлю из нержавеющей стали, но губка должна быть очень мягкой.
Еще один вариант - использовать смесь из пищевой соды и воды. Нанесите ее на пригоревший участок на 10 минут, затем протрите губкой.
Что такое Home Made Simple?
Home Made Simple - издание, которое публикует советы и идеи для дома преимущественно на своем веб-сайте. Кроме этого оно занимается рекламой продуктов, предоставляя полезную информацию, например рецепты и советы, а не только рекламные и маркетинговые сообщения, пишет Википедия.
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