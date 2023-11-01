Чем нельзя мыть зеркала: запрещенные средства, которые оставляют разводы

Некоторыми средствами протирать зеркало нельзя - иначе рискуете его навсегда повредить. Читайте, чем чистить зеркала, чтобы блестели.

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Узнавайте, какой тряпкой мыть зеркала, чтобы не было разводов / Коллаж Главреда. Фото: ua.depositphoto.com, pixabay

Самым сложным и нелюбимым в уборке дома остается мытье зеркал. Пыль и грязь оседают на поверхностях и, при попытке их удаления, создают разводы. В таких случаях после уборки зеркала приходится еще раз протирать уже сухой тряпкой. Чем нельзя мыть зеркала, чтобы избежать лишних хлопот, - читайте на Главреде.

Как помыть зеркало без разводов в домашних условиях - вот что делать нельзя

Существуют некоторые материалы и вещества, которые следует избегать при чистке зеркал, так как они могут повредить поверхность или создать разводы.

Не используйте абразивные губки, скребки, стальные ворсинки или жесткие щетки для чистки зеркал. Они могут царапать стекло и повредить его.

Избегайте использования очистителей, содержащих высокий процент спирта (например, изопропилового спирта), так как они могут разрушать покрытия и клей, используемые на зеркалах.

Не используйте чистящие порошки, такие как абразивные порошки для чистки сантехники, на зеркалах, так как они могут вызвать царапины.

Избегайте очистителей, содержащих аммиак, так как они могут разрушать некоторые виды покрытий, особенно на зеркалах с антибликовым покрытием.

Вода из-под крана, содержащая высокий уровень минеральных солей, может оставить пятна на зеркале при высыхании. Избегайте использования такой воды для чистки.

Вместо перечисленных выше материалов и веществ, используйте более мягкие и безопасные методы.

Как помыть зеркало без разводов - видео:

Как сделать зеркало идеально чистым - советы

Постарайтесь использовать чистую и сухую микрофибровую салфетку.

Смешайте воду и уксус в равных пропорциях (например, 1:1) в пульверизаторе. Распылите этот раствор на зеркало и затем протрите его микрофибровой салфеткой. Уксус помогает удалять пятна и жир, оставляя поверхность чистой и без разводов.

Вы можете приготовить раствор, смешав воду с жидким мылом для посуды. Распылите раствор на зеркало и протрите его микрофибровой салфеткой. Затем протрите сухой чистой салфеткой.

В любом случае вы также можете использовать специальные чистящие средства для зеркал, которые доступны в магазинах.

Лайфхаки по мытью зеркал

При чистке зеркал избегайте сильного нажима на поверхность, так как это может привести к царапинам.

Также старайтесь избегать попадания воды за рамку зеркала, чтобы избежать повреждения деревянных рамок или других материалов.

Выберите метод, который вам удобен, и следуйте рекомендациям по чистке зеркал, чтобы достичь безупречных результатов без разводов.

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