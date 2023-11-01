Чем нельзя мыть зеркала: запрещенные средства, которые оставляют разводы

Самым сложным и нелюбимым в уборке дома остается мытье зеркал. Пыль и грязь оседают на поверхностях и, при попытке их удаления, создают разводы. В таких случаях после уборки зеркала приходится еще раз протирать уже сухой тряпкой. Чем нельзя мыть зеркала, чтобы избежать лишних хлопот, - читайте на Главреде.
Как помыть зеркало без разводов в домашних условиях - вот что делать нельзя
Существуют некоторые материалы и вещества, которые следует избегать при чистке зеркал, так как они могут повредить поверхность или создать разводы.
- Не используйте абразивные губки, скребки, стальные ворсинки или жесткие щетки для чистки зеркал. Они могут царапать стекло и повредить его.
- Избегайте использования очистителей, содержащих высокий процент спирта (например, изопропилового спирта), так как они могут разрушать покрытия и клей, используемые на зеркалах.
- Не используйте чистящие порошки, такие как абразивные порошки для чистки сантехники, на зеркалах, так как они могут вызвать царапины.
- Избегайте очистителей, содержащих аммиак, так как они могут разрушать некоторые виды покрытий, особенно на зеркалах с антибликовым покрытием.
- Вода из-под крана, содержащая высокий уровень минеральных солей, может оставить пятна на зеркале при высыхании. Избегайте использования такой воды для чистки.
Вместо перечисленных выше материалов и веществ, используйте более мягкие и безопасные методы.
Как помыть зеркало без разводов - видео:
Как сделать зеркало идеально чистым - советы
Постарайтесь использовать чистую и сухую микрофибровую салфетку.
Смешайте воду и уксус в равных пропорциях (например, 1:1) в пульверизаторе. Распылите этот раствор на зеркало и затем протрите его микрофибровой салфеткой. Уксус помогает удалять пятна и жир, оставляя поверхность чистой и без разводов.
Вы можете приготовить раствор, смешав воду с жидким мылом для посуды. Распылите раствор на зеркало и протрите его микрофибровой салфеткой. Затем протрите сухой чистой салфеткой.
В любом случае вы также можете использовать специальные чистящие средства для зеркал, которые доступны в магазинах.
Лайфхаки по мытью зеркал
При чистке зеркал избегайте сильного нажима на поверхность, так как это может привести к царапинам.
Также старайтесь избегать попадания воды за рамку зеркала, чтобы избежать повреждения деревянных рамок или других материалов.
Выберите метод, который вам удобен, и следуйте рекомендациям по чистке зеркал, чтобы достичь безупречных результатов без разводов.
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