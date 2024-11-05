Даже следа не останется: 3 самых лучших способа, как убрать запах из микроволновой печи

Достаточно будет использовать несколько ингредиентов, которые есть у каждого дома, чтобы неприятный запах из микроволновки исчез бесследно.

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Как убрать запах из микроволновой печи/ коллаж: Главред, фото: скрин

Вы узнаете:

Как убрать неприятный запах из микроволновой печи

Как эффективно отмыть с загрязнения в микроволновке

Вы положили еду на свою тарелку и открываете микроволновую печь в предвкушении, как сейчас подогреете и будете есть вкусное блюдо, и тут вас останавливает неприятный запах из микроволновки? С такой ситуацией может столкнуться каждый из нас, и это не редкость. Поэтому стоит быть готовыми к таким ситуация наперед и знать, как убрать запах из микроволновой печи, чтобы от него не осталось ни следа.

1. Вода с лимоном

В блоге ehow на YouTube рассказали, как быстро убрать запах в микроволновой печи с помощью всего нескольких вещей, сообщает Главред.

Нужно взять миску с водой, лимон и тряпку. Лимон надо нарезать на ломтики и добавить их в воду. После этого поставить миску с водой и кусочками цитрусового в микроволновку и включить ее на 2 минуты. Но при этом стоит следить, чтобы миска была из такого материала, который можно разогревать в микроволновой печи.

После этого миску нужно оставить в выключенной микроволновке еще на 2 минуты. Пар от воды и цитрусовых поможет убрать неприятный запах.

Далее нужно протереть технику внутри чистой тряпкой. После такой обработки паром загрязнения должны легко отставать от стенок микроволновки.

Затем нужно взять стеклянную подставку из микроволновки, полить ее водой с лимоном над раковиной, сполоснуть и вытереть насухо, после чего вернуть на ее место. Неприятного запаха после этого не должно остаться.

Смотрите видео, как убрать неприятный запах из микроволновки:

2. Концентрат лимонного сока и белый уксус

Блогер Tiffiny Michelle на своем канале в YouTube рассказала о еще одном способе, как избавиться от запаха гари в микроволновой печи.

Нужно взять концентрат лимонного сока и налить небольшое количество в чашку. Добавить туда немного белого дистиллированного уксуса. Лимонного сока в чашке нужно быть больше, чем уксуса. Также в чашку нужно добавить немного воды. Поставить чашку в микроволновку и включить ее на 2 минуты. Пар, который будет выходить из раствора, уберет неприятные запахи.

После этого нужно протереть микроволновку внутри тряпкой из микрофибры.

Смотрите видео, как убрать неприятный запах из микроволновки:

3. Сода и вода

Еще один блогер Ronnie Romero на своем YouTube-канале рассказал, что с такой целью можно использовать соду.

Нужно растворить немного соды в теплой воде и помыть этим раствором микроволновку, используя тряпку из микрофибры.

Смотрите видео, как убрать неприятный запах из микроволновки:

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