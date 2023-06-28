Девушка поделилась секретом удаления пригоревшей пищи и жира из духовки

Всего три ингредиента и ваша духовка будет сиять как новая.
Девушка показала, как отмывает духовку от пригоревшей пищи и жира, а ее видео стало вирусным в сети.
Пользователь TikTok Эми, которая регулярно делится своим опытом с подписчиками, рассказала, что для этого лайфхака она использовала моющее средство, обычную мочалку и кусок пемзы.
"Ваша духовка сейчас очень грязная? Позвольте мне показать вам самый простой способ ее очистки", - говорит Эми на видео.
видео дня
Сначала она натирает поверхность мочалкой, а потом обрабатывает пемзой. На видео видно, что место становится абсолютно чистим даже от въевшегося жира.
Кстати, ранее мы рассказывали, что девушка показала, как легко отмыть банку изнутри.
Смотрите видео о том как отмыть духовку от пригоревшей пищи и жира:
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