Всего три ингредиента и ваша духовка будет сиять как новая.

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Девушка поделилась секретом удаления пригоревшей пищи и жира из духовки / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Девушка показала, как отмывает духовку от пригоревшей пищи и жира, а ее видео стало вирусным в сети.

Пользователь TikTok Эми, которая регулярно делится своим опытом с подписчиками, рассказала, что для этого лайфхака она использовала моющее средство, обычную мочалку и кусок пемзы.

"Ваша духовка сейчас очень грязная? Позвольте мне показать вам самый простой способ ее очистки", - говорит Эми на видео.

видео дня

Сначала она натирает поверхность мочалкой, а потом обрабатывает пемзой. На видео видно, что место становится абсолютно чистим даже от въевшегося жира.

Девушка поделилась секретом удаления пригоревшей пищи и жира из духовки / скриншот с видео

Кстати, ранее мы рассказывали, что девушка показала, как легко отмыть банку изнутри.

Смотрите видео о том как отмыть духовку от пригоревшей пищи и жира:

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