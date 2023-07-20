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Девушка помыла голову Fairy для посуды и показала, что случилось с ее волосами

Елизавета Бельмас
20 июля 2023, 18:32 обновлено 20 июля, 18:43
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Узнайте, что будет, если помыть голову средством для мытья посуды.
можно ли мыть голову Фейри для посуды
можно ли мыть голову Фейри для посуды / коллаж: Главред, фото: скриншот

Некоторые люди любят экспериментировать в быту, а у кого-то просто появляется потребность помыть волосы, когда шампуня рядом нет. Мы покажем вам, что будет с волосами, если помыть их гелем для мытья посуды.

А если вы хотите узнать, что будет, если помыть волосы колой, читайте наш материал - женщина помыла волосы колой и показала, к чему это привело.

Девушка-блогер в социальной сети ТикТок задалась вопросом о том можно ли мыть голову Фейри для посуды. По её словам, эффект должен был проявиться в отсутствии потребности часто мыть волосы.

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Она нанесла средство для мытья посуды, как обычный шампунь, а затем высушила их привычным способом. На удивление, после такого мыть волосы девушки хорошо расчесывались и блестели.

Однако, на их свежесть это не повлияло. Волосы пришлось мыть уже на второй день, ведь они выглядели грязно. Так что. вывод о том, можно ли мыть голову средством для мытья посуды каждый может сделать сам.

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