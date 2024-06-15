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Для чего нужны три отделения в стиральной машинке: секрет идеальной чистоты вещей

Анна Косик
15 июня 2024, 03:27
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Стирка - обыденное дело для каждой хозяйки. Однако для многих все еще загадка, куда заливать гель для стирки в машинке, или засыпать порошок.
Стиральные машины, стирка
Как правильно стирать с гелем для стирки и для чего нужны отсеки в машинке / Коллаж: Главред, фото: flickr

Постирать вещи в стиральной машине достаточно простая задача на первый взгляд. Однако важно это делать правильно, иначе обычный процесс может закончиться неприятностью в виде грязной или поврежденной одежды, или сломанной машинки. Поэтому важно знать даже малейшие нюансы, например, как заливать жидкое средство для стирки. Многие это делают неправильно, поэтому делимся советами опытных экспертов.

Как правильно стирать с гелем для стирки

Хозяйки знают, что для стирки одежды лучше использовать не порошок, а гель. Его преимущества - это более эффективное отмывание пятен и удаление резких неприятных запахов. Кроме этого гели не оставляют мелкой пыли, опасной для аллергиков и детей.

Так сколько и куда лить гель для стирки? Обычно его наливают во второй отсек, куда сыплют порошок. Еще одним вариантом является залить гель непосредственно в барабан. Но этот метод можно применять лишь, если стиральная машина рассчитана на использование порошков.

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Универсальная дозировка геля варьируется от 70 до 150 мл. Однако опытные хозяйки используют меньшее количество жидкого средства, примерно 30-45 мл на 3-5 кг белья и 60-75 мл на 6-7 кг грязной одежды.

Как защитить одежду во время стирки

Не менее важным, чем понимание, для чего второй отсек в стиральной машине, или сколько геля использовать для стирки, является знание о состоянии вещей, в котором вы их кладете в машинку. Ученый Мартин ТерБекке поделился с изданием Express ценными советами, как забрасывать белье в барабан.

Главное - выверните одежду наизнанку, поскольку так вы ее защитите и вещи не будут тереться друг о друга. Кроме того важно застегнуть все молнии, чтобы они не зацепились за другую одежду и не повредили ее. А чтобы наряд не растянулся нужно обязательно застегивать все имеющиеся пуговицы.

Как стирать одежду, чтобы не сломать стиральную машину

ТерБекке предупреждает, что заполняя барабан машины, следует оставлять сверху зазор размером по крайней мере с кулак. Так вода сможет равномерно распределиться и хорошо очистить одежду. Также это поможет предотвратить серьезные поломки машинки.

Что нужно знать о Express.co.uk

Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов.

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