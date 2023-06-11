До этого додумался гений: для чего делают два отверстия на дне мусорного ведра

Не сверлите отверстия слишком низко, потому что пакет может протечь и неприятная жижа начнет вытекать из ведра.

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Для чего делают два отверстия на дне мусорного ведра / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Для всех знакома ситуация, когда пришло время вынести мусор, потому что мешок становится полным, но бывает сложно вытащить пакет из ведра.

Существует трюк, который поможет вам избежать такой неприятной ситуации.

Возьмите дрель и аккуратно просверлите два отверстия возле дна мусорного бака. Не сверлите отверстия слишком низко, потому что пакет может протечь и неприятная жижа начнет вытекать из ведра.

Почему сверление этих двух отверстий решает эту проблему? Делая это, вы пропускаете воздух в мусорное ведро, а это значит, что мешок не может застрять в нем. Вы можете легко вытащить пакет!

Лайфхак с мусорным ведром / скриншот YouTube

Напомним, ранее Главред рассказывал, что Токо, который родом из Японии, решил стать собакой, потратив на это примерно 15 000 долларов. Мужчине очень нравится порода собак колли, а потому он не удержался и решил стать ею. На своем YouTube-канале Токо регулярно делится видео, на которых он учится есть, играть и тренироваться как собака.

Также Главред рассказывал, что в ноябре прошлого года 57-летний инструктор по тхэквондо Филл Здибель во время баскетбольного матча упал на пол и перенес остановку сердца. Мужчина был мертвым в течение 28 минут. Филл говорит, что, лежа на земле, он чувствовал, что наблюдает за происходящим вне своего тела. Он сказал, что его сильная воля к жизни сработала, и он был уверен, что сможет выжить.

Смотрите видео о том, сколько мусора остается после праздников и почему важно его сортировать:

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