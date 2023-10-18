Это гениально просто: мужчина показал, как почистить гранат за минуту

Гранат - очень популярный, полезный и вкусный фрукт, однако его чистка может показаться сложной задачей. Существует простая методика, которая позволит вам быстро справиться с этой задачей.
Блогер ZEKERİYE BAYRAM на своем YouTube-канале показал очень простой способ почистить гранат всего за одну минуту.
Стоит отметить, что его видео набрало целых 17 миллионов просмотров!
Как почистить гранат быстро и без брызг?
Сначала сделайте шесть надрезов на верхушке граната. Эти надрезы должны пересекаться друг с другом.
Внимательно удалите верхнюю крышечку граната.
Далее, выполните надрезы вдоль перепонок, которые разделяют дольки граната.
Осторожно разберите фрукт, разделяя его на отдельные секции.
Уберите серединку граната.
С этой простой методикой вы сможете быстро и легко насладиться свежими и ароматными гранатовыми зернами.
Смотрите видео о том, как почистить гранат за минуту:
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