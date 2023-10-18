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Это гениально просто: мужчина показал, как почистить гранат за минуту

Сергей Кущ
18 октября 2023, 12:51 обновлено 18 октября, 12:51
Почистить гранат можно быстрее, чем это делает большинство людей.
Как почистить гранат за минуту
Как почистить гранат за минуту / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Гранат - очень популярный, полезный и вкусный фрукт, однако его чистка может показаться сложной задачей. Существует простая методика, которая позволит вам быстро справиться с этой задачей.

Блогер ZEKERİYE BAYRAM на своем YouTube-канале показал очень простой способ почистить гранат всего за одну минуту.

Стоит отметить, что его видео набрало целых 17 миллионов просмотров!

Как почистить гранат быстро и без брызг?

Сначала сделайте шесть надрезов на верхушке граната. Эти надрезы должны пересекаться друг с другом.

Внимательно удалите верхнюю крышечку граната.

Как почистить гранат
Как почистить гранат / скриншот с видео

Далее, выполните надрезы вдоль перепонок, которые разделяют дольки граната.

Осторожно разберите фрукт, разделяя его на отдельные секции.

Уберите серединку граната.

Как почистить гранат
Как почистить гранат / скриншот с видео

С этой простой методикой вы сможете быстро и легко насладиться свежими и ароматными гранатовыми зернами.

Смотрите видео о том, как почистить гранат за минуту:

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