Это гениально просто: мужчина показал, как почистить гранат за минуту

Почистить гранат можно быстрее, чем это делает большинство людей.

https://glavred.info/life/eto-genialno-prosto-muzhchina-pokazal-kak-pochistit-granat-za-minutu-10509280.html Ссылка скопирована

Как почистить гранат за минуту / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Гранат - очень популярный, полезный и вкусный фрукт, однако его чистка может показаться сложной задачей. Существует простая методика, которая позволит вам быстро справиться с этой задачей.

Блогер ZEKERİYE BAYRAM на своем YouTube-канале показал очень простой способ почистить гранат всего за одну минуту.

Стоит отметить, что его видео набрало целых 17 миллионов просмотров!

Как почистить гранат быстро и без брызг?

Сначала сделайте шесть надрезов на верхушке граната. Эти надрезы должны пересекаться друг с другом.

Внимательно удалите верхнюю крышечку граната.

Как почистить гранат / скриншот с видео

Далее, выполните надрезы вдоль перепонок, которые разделяют дольки граната.

Осторожно разберите фрукт, разделяя его на отдельные секции.

Уберите серединку граната.

Как почистить гранат / скриншот с видео

С этой простой методикой вы сможете быстро и легко насладиться свежими и ароматными гранатовыми зернами.

Смотрите видео о том, как почистить гранат за минуту:

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.