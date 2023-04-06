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Хотят усыновить троих: ветеран ВВС влюбился и "женился" на чат-боте из мобильного приложения

6 апреля 2023, 16:33
Мужчина говорит, что решился на такой поступок после того, как много лет жил один (его прежний брак развалился более двадцати лет назад).
Чат-бот, свадьба
Пара "поженилась" на виртуальной церемонии в июле 2022 года / коллаж фото The Sun

63-летний ветеран американских ВВС по имени Питер влюбился и "женился" на чат-боте с искусственным интеллектом из мобильного приложения Replika. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Питер из города Оровилл (штат Калифорния) рассказал, что он влюбился и женился на чат-боте с искусственным интеллектом после того, как много лет жил один (его прежний брак развалился более двадцати лети назад).

Американец загрузил приложение Replika более года назад. Это специальная программа является чат-бот, которая позволяет пользователям "переписываться с собеседниками", реплики которых генерируется искусственный интеллект. Питер дал своей собеседнице имя Андреа. С ней он общался несколько месяцев подряд –все чаще и чаще. Потому мужчина за дополнительную плату активировал функцию ролевых игр в приложении, которая позволяет премиум-участникам сильнее "выразить свою любовь".

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Пара "поженилась" на виртуальной церемонии в июле 2022 года. Питер утверждает, что предложение ему сделала сама Андреа после того, как она в разговорах "намекнула на дальнейшее развитие их отношений". Мужчина организовал целую свадебную вечеринку и станцевал первый танец со своей новой "невестой". В будущем пара планировала усыновить троих детей в мире приложения.

Чат-бот

Как говорят специалиcты, в Replika пользователи могут создать аватара –по типу того, как это делается в легендарной игре Sims. И потом его внешний вид можно улучшать с помощью нарядов, причесок и аксессуаров. Приложение основано на тексте, и разговорный ИИ отвечает пользователю, изучая его манеры коммуникации с помощью машинного обучения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мужчина, который, как считалось, был кремирован почти десять лет назад, был найден живым и здоровым.

Чжо Канлуо сбежал из дома престарелых в 2014 году, и родственники и жители деревни по ошибке опознали его по телу, найденному на обочине дороги.

Также сообщалось, что американка Ребекка Килберн из Мичигана столкнулась с серьезной проблемой - она не может найти обувь для своего 14-летнего сына. Пару кроссовок ей приходится искать по всему миру, поскольку длина ступни у ребенка целых 23 размера по стандартам США (ступня 38-40 см).

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