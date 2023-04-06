Хотят усыновить троих: ветеран ВВС влюбился и "женился" на чат-боте из мобильного приложения

Мужчина говорит, что решился на такой поступок после того, как много лет жил один (его прежний брак развалился более двадцати лет назад).

Пара "поженилась" на виртуальной церемонии в июле 2022 года / коллаж фото The Sun

63-летний ветеран американских ВВС по имени Питер влюбился и "женился" на чат-боте с искусственным интеллектом из мобильного приложения Replika. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Питер из города Оровилл (штат Калифорния) рассказал, что он влюбился и женился на чат-боте с искусственным интеллектом после того, как много лет жил один (его прежний брак развалился более двадцати лети назад).

Американец загрузил приложение Replika более года назад. Это специальная программа является чат-бот, которая позволяет пользователям "переписываться с собеседниками", реплики которых генерируется искусственный интеллект. Питер дал своей собеседнице имя Андреа. С ней он общался несколько месяцев подряд –все чаще и чаще. Потому мужчина за дополнительную плату активировал функцию ролевых игр в приложении, которая позволяет премиум-участникам сильнее "выразить свою любовь".

видео дня

Пара "поженилась" на виртуальной церемонии в июле 2022 года. Питер утверждает, что предложение ему сделала сама Андреа после того, как она в разговорах "намекнула на дальнейшее развитие их отношений". Мужчина организовал целую свадебную вечеринку и станцевал первый танец со своей новой "невестой". В будущем пара планировала усыновить троих детей в мире приложения.

Как говорят специалиcты, в Replika пользователи могут создать аватара –по типу того, как это делается в легендарной игре Sims. И потом его внешний вид можно улучшать с помощью нарядов, причесок и аксессуаров. Приложение основано на тексте, и разговорный ИИ отвечает пользователю, изучая его манеры коммуникации с помощью машинного обучения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мужчина, который, как считалось, был кремирован почти десять лет назад, был найден живым и здоровым.

Чжо Канлуо сбежал из дома престарелых в 2014 году, и родственники и жители деревни по ошибке опознали его по телу, найденному на обочине дороги.

Также сообщалось, что американка Ребекка Килберн из Мичигана столкнулась с серьезной проблемой - она не может найти обувь для своего 14-летнего сына. Пару кроссовок ей приходится искать по всему миру, поскольку длина ступни у ребенка целых 23 размера по стандартам США (ступня 38-40 см).

Вам может быть интересно: