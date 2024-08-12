И подоконник снова белый: уникальное средство, как вернуть прежний цвет

Выбирать белый цвет для подоконника - рискованный ход, ведь есть много шансов, что со временем он покроется грязными пятнами и потеряет первозданную белизну.

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Простой способ, как сделать подоконник снова белым / коллаж: Главред, фото: pixabay, Getty Images

Со временем, чаще всего, "украшениями" для белой поверхности станут серый налет пыли и ржавые разводы, оставшиеся от цветочных горшков.

Эксперт с сайта Real simple Мэри Марлоу Леверетт имеет более четырех десятилетий опыта и более 20 лет пишет и консультирует, делясь своими знаниями по эффективному ведению домашнего хозяйства, методам удаления пятен и сохранения текстиля.

Она рассказала о замечательных универсальных средствах для чистки различных поверхностей, которые помогают удалить жир и грязь.

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По ее словам, экспериментов с покупными химическими средствами можно с легкостью избежать. Существует один уникальный народный метод, который неоднократно доказывал свою эффективность.

Понадобятся всего два препарата - обычная сода и перекись водорода.

Смешать эти составляющие необходимо до образования кашицы, консистенция которой должна быть похожа на сметану.

После этого получившееся средство нужно нанести на подоконник и оставить минут на 10, чтобы оно подействовало. Далее - протереть подоконник губкой и смыть остатки пасты и грязи водой.

Этот лайфхак - настоящая находка для хозяек, ведь он работает не хуже разрекламированной бытовой химии. Однако имеет замечательное преимущество - в этом случае отсутствует неприятный запах.

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