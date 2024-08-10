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Как вырастить финик из косточки и получить шикарную пальму

Анна Ярославская
10 августа 2024, 13:47
117
Если вы купили полкилограмма фиников, то не спешите выбрасывать косточки, ведь их можно прорастить.

Как правильно прорастить косточку финика
Как правильно прорастить косточку финика / скриншот

Финиковая пальма — это элегантное декоративное растение, которое украсит любое помещение. И если вы любите финики, то можете вырастить пальму из косточки в домашних условиях. Сделать это получится даже у начинающего цветовода. На Youtube-канале Полезные советы агронома рассказали, как правильно прорастить косточку финика.

Как вырастить финик из косточки

Итак, если вы купили полкилограмма фиников, то не спешите выбрасывать косточки. Для проращивания можно взять не две-три штуки, а пять или даже десять. Ведь вырастить пальму довольно легко, хотя и небыстро, а потом эти растения могут стать прекрасным подарком.

Так выглядит финиковая пальма через год:

Финик из косточки фото
Финик из косточки фото / Скриншот видео

Николай Петрович советует высаживать финиковую пальму в высокие и глубокие вазоны, поскольку корень у этого растения стержневой.

Прежде всего косточки финика нужно замочить на двое суток, чтобы они набухли. Блюдечко лучше оставить в теплом месте.

Некоторые цветоводы говорят, что косточки стоит поцарапать, чтобы они лучше прорастали. Но на самом деле можно обойтись и без этой процедуры.

Далее косточки нужно завернуть в тряпочку с влажными опилками и положить на теплую, но не горячую батарею. Через две недели у вас получатся проросшие семена:

Скриншот

После этого косточки можно высаживать в грунт. Какую же землю нужно для финиковой пальмы?

Почва должна быть рыхлой. Можно приготовить смесь из торфа, песка и покупной земли. Также можно добавить немного опилок. В специализированном магазине можно купить специализированную почвосмесь для пальмы.

Основные рекомендации по составу грунта:

  • Торф обеспечивает легкость и воздухопроницаемость.
  • Добавление песка улучшает дренаж и предотвращает застаивание воды.
  • Полуперепревшие опилки могут быть добавлены для улучшения структуры грунта.

Важно, чтобы грунт был легким и хорошо дренированным, так как финиковая пальма не переносит застоя воды.

Для косточки можно посадить в обычные пластиковые стаканчики.

Температура воздуха, при которой пальма будет хорошо расти, должна составлять не меньше 30 градусов.

После появления всходов, нужно следить за корешками. Если они доходят до дна стаканчика, значит растение нужно пересадить. Стоит помнить, что частые пересадки растения, особенно взрослые, не любят.

Когда можно пересадить финиковую пальму

Финиковую пальму следует пересаживать в зависимости от её возраста и состояния.

Молодые растения пересаживают раз в год, особенно если корни достигают дна горшка.

Взрослые растения не нуждаются в частых пересадках, их можно пересаживать реже, когда это действительно необходимо.

Таким образом, для молодых финиковых пальм пересадка раз в год является нормой, в то время как взрослые растения могут обходиться без пересадки в течение нескольких лет.

Финик из косточки - как ухаживать

Для оптимального роста финиковая пальма требует яркого, но рассеянного света. Прямые солнечные лучи могут повредить листья.

Рассеянный свет идеально подходит для финиковой пальмы, особенно в жаркие дни.

В зимний период, когда световой день короткий, стоит обеспечить дополнительное освещение, чтобы поддерживать здоровье растения.

Пальме нужно избегать тени, так как долгое пребывание в тени может привести к замедлению роста и потере листьев.

Как вырастить финик из косточки в домашних условиях видео:

Youtube-канал "Полезные советы агронома"

На Youtube-канал "Полезные советы агронома" подписаны 174 тысячи подписчиков.

Ведет его Николай Петрович. Вся его жизнь была связана с сельским хозяйством. Во времена СССР был главным агрономом в одном из самых больших колхозов в Крыму. Позиционирует себя как "практик, связавший всю свою жизнь с землей".

Также работал старшим инспектором по карантину растений на границе Украины с Россией.

На своем канале Николай Петрович рассказывает о секретах выращивания огородных и садовых культур, комнатных цветов и т.д.

Если вы любите абрикосы и хотите посадить их у себя на участке или в саду, это можно с легкостью сделать с помощью косточек. Собирать их нужно с тех плодов, которые созрели и упали на землю. Что делать дальше, читайте в материале: Как вырастить абрикос из косточки - садовод поделился самым простым способом.

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