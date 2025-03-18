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Как правильно выбрать цыплят: важные правила, на которые обращают внимание единицы

Анна Косик
18 марта 2025, 12:22
29
Существует несколько важных критериев, как выбрать хороших цыплят.
цыплята
Как определить цыпленок петух или курочка / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Что самое важное в выборе цыплят
  • Какие признаки отличают цыплят по полу

Выбор цыплят является важным шагом для тех, кто планирует разводить птицу. Чтобы обеспечить здоровое развитие молодняка, следует учитывать несколько важных аспектов, таких как когда нужно покупать цыплят и на что обращать внимание.

Главред узнал, что при выборе цыплят внимание должно быть сосредоточено на их внешнем виде и поведении. Как говорится на сайте университета штата Огайо, цыплята должны быть активными, иметь чистый и блестящий пух, равномерный окрас и ясные глаза. Также важно проверить брюшко цыпленка - оно должно быть мягким, без признаков вздутия.

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Еще один важный нюанс - это время покупки цыплят. Наилучшим периодом будет весна или раннее лето. В это время природные условия благоприятны для выращивания, и молодняк легче адаптируется к среде.

Как определить цыпленок мальчик или девочка?

Существует несколько методов, как определить пол цыпленка. Чаще всего это можно увидеть по крыльям: у курочек маховые перья развиты неравномерно, а у петушков они примерно одинаковой длины.

Также можно определить пол по гребню: у петушков он обычно больше и более выражен, чем у курочек.

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Что такое Университет штата Огайо?

Университет штата Огайо - государственный исследовательский университет, расположенный в городе Колумбус, штат Огайо. Третий по величине университет США, после Университета штата Аризона и Университета Центральной Флориды. Сфокусирован на обучении дисциплин, связанных с аграрным сектором, пишет Википедия.

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