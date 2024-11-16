Как украсить елку в 2025 году: лучшие идеи подготовки к празднику

Каким цветом украшать елку 2025 года интересуются уже немало людей, которые начинают подготовку к празднику.

https://glavred.info/life/kak-ukrasit-elku-v-2025-godu-luchshie-idei-podgotovki-k-prazdniku-10614635.html Ссылка скопирована

Как украсить новогоднюю елку, чтобы она выглядела пышной и стильной / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Вы узнаете:

Как стильно украсить елку

Какие из украшений сделают елку визуально более пышной

Цвета 2025 года для украшений на елку

Новогодняя елка - символ праздника, уюта и тепла. Чтобы ваша елка в 2025 году выглядела стильно и актуально, важно учесть нынешние тенденции и подобрать правильные цвета и создать гармоничный вид.

Главред исследовал на Pinterest, каким цветом украшать елку 2025 года, какие украшения выбирать и нашел несколько лайфхаков для более пышного и нарядного вида рождественского дерева.

видео дня

Трендом 2025 года станет сочетание природных и ярких оттенков. Основные цвета, которые будут популярны: изумрудный зеленый, серебристый и шампань. В моде также остается белый - символ чистоты и свежести.

Поэтому если вы думаете, какой цвет игрушек на елку 2025 года выбирать - вышеперечисленные оттенки точно будут выглядеть великолепно. Также в тренде будут игрушки ручной работы - плетеные шары, изделия из фетра, дерева, бумаги.

Еще одна проблема, с которой часто сталкиваются любители зимних праздников - как украсить новогоднюю елку, чтобы она выглядела пышной. Для этого нужно использовать гирлянды, можно добавить текстурные украшения, такие как искусственный снег или большие шары.

Также важным для пышности елки является размещение декора в несколько слоев. Первый слой - ближе к стволу (меньшие игрушки), а второй - по краям веток (большие украшения). Это создаст ощущение глубины.

Если говорить о выборе самого праздничного дерева, то то, какого цвета должна быть елка в этом году почти не отличается от прошлогодних трендов. Она может быть как и классическая зеленая, так и белая или серебристая.

Другие новости, которые могут вас заинтересовать:

Что такое Pinterest? Pinterest - социальный веб-сервис для создания коллекций фото и видео. Основан Беном Зильберманном в 2010 году. Главное назначение Pinterest заключается в помощи пользователям в поиске идей для творчества, моды, домашнего декора, кулинарии и т.д., пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред